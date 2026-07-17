Wout Weghorst critica a la selección holandesa tras un Mundial decepcionante: «Hay que hacer las cosas de otra manera»

En una entrevista con «Voetbal International», Wout Weghorst muestra su decepción tras el Mundial. El delantero solo jugó un partido de los cuatro y reconoce que esperaba más de la selección holandesa.

El jugador del FC Twente sigue afectado por la eliminación y decidió no volver a ver ningún partido. «Me alegraré cuando llegue el lunes». Weghorst se muestra crítico con la actuación de la selección holandesa: «Predomina la decepción. No fuimos contundentes y, durante todo el Mundial, no mostramos lo que queríamos mostrar. Compáralo con el anterior Mundial y la forma en que lo afrontamos».

En el Mundial de 2022 en Catar, Louis van Gaal dirigía a la selección holandesa. Holanda cayó en cuartos ante Argentina (2-2, 3-4 en penaltis), pero, según él, entonces había más convicción. «Teníamos una misión y se notaba en todo. En este Mundial a veces faltó eso», afirma.

Además, aún le pesa la tanda de penaltis contra Marruecos: «Estás en un Mundial e intentas sacarle el máximo partido con total convicción. Pero, otra vez, esos penaltis… Ese fue también un momento en el que, bajo presión, había que asumir la responsabilidad», afirma el delantero, que sí acertó en su lanzamiento.

A su juicio, al equipo le faltó personalidad en momentos clave: «No mostramos suficiente carácter. Eso es algo que, en mi opinión, ha faltado en este Mundial. Hay que hacer las cosas de otra manera si se quiere tener éxito», concluye el jugador de Borne.

Ya compartió sus ideas con la KNVB: «Uno se entrega por completo, así que la realidad debe coincidir con tus convicciones. Es hora de actuar, aunque se generen reacciones».

Pese a su escaso tiempo de juego, Weghorst cree haber demostrado su valía: en su única aparición en el Mundial de 2026 dio una asistencia indirecta en el gol de Cody Gakpo. «Creo que estuve un minuto en el campo. También en la tanda de penaltis demostré mi valía», concluye.