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La Juventus se impuso en casa al Venezia por 4-0. En el Allianz Stadium, el equipo local comenzó con muchas dificultades, pero tras el descanso reaccionó y acabó superando con relativa facilidad al decimonoveno clasificado de la Serie A.

Luciano Spalletti reservó un puesto en el once inicial para Teun Koopmeiners. Era la quinta titularidad del neerlandés esta temporada en la Serie A. Las cosas aún no marchaban bien para la Juventus esta campaña, ya que ocupaba el séptimo puesto antes del encuentro.

La primera parte estuvo marcada por las imprecisiones de ambos equipos. Ni la Juventus ni el Venezia lograron crear prácticamente nada, por lo que Spalletti quiso intervenir pronto. Nick Woltemade empezó a calentar enseguida y parecía que entraría antes del descanso, pero el italiano decidió esperar.

El Venezia intentó jugar cuando pudo, pero sobre todo impidió que la Vecchia Signora generara peligro. Randal Kolo Muani, en particular, no logró imponerse en ataque. Edon Zhegrova y Kerim Alajbegovic tampoco aportaron mucho en el apartado ofensivo.

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Los visitantes aún no habían sumado ningún punto fuera de Venecia esta temporada y debían intentar cambiarlo tras el descanso. Woltemade entró por Alajbegovic en el intermedio y el cambio dio resultado de inmediato.

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En el minuto 53, Weston McKennie disparó a la media vuelta. Su remate fue bloqueado y el balón cayó a los pies del alemán, que lo envió a la red con un potente disparo: 1-0.

Woltemade volvió a ser decisivo apenas unos minutos después. Koopmeiners le robó el balón a Kike Pérez y se lo pasó a Woltemade. El alemán se lo devolvió y el neerlandés marcó con un remate preciso: 2-0.

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La Juventus ya era imparable y poco después llegó el 3-0. Juan Cabal cabeceó a la red un córner de Zhegrova y marcó así su primer gol de la temporada. A continuación, el equipo local dispuso de un penalti. Kolo Muani lo convirtió sin fallo y estableció el 4-0 definitivo.

Con la victoria, la Juventus suma 21 puntos tras 12 partidos. El AC Milan ocupa el quinto puesto con 24 puntos en 11 encuentros, mientras que el Frosinone ha sumado 20 puntos en el mismo número de partidos. Milan y Frosinone se enfrentarán el domingo por la noche.