Wissa desafía a Inglaterra antes del histórico enfrentamiento en el Mundial: «Es hora de demostrar de qué estamos hechos»

Yuan Wisa se muestra entusiasmado ante el desafío de enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo, pues la República Democrática del Congo se medirá a Inglaterra en un duelo histórico del Mundial 2026.

El equipo de Thomas Tuchel arranca los dieciseisavos en Atlanta.

Es la segunda vez que el Congo participa en el Mundial y la primera que avanza a eliminatorias, tras terminar tercero de grupo gracias a su victoria del sábado 3-1 sobre Uzbekistán, después de ir abajo en el marcador.

Wesa, delantero del Newcastle cuyos dos goles ayudaron a asegurar la clasificación, declaró: «El partido contra Inglaterra será diferente; es un partido difícil, muy difícil, contra jugadores de gran nivel y un rival de élite».

Y añadió: «Debemos disfrutar de este tipo de partidos. Nos merecemos enfrentar a Inglaterra, una de las mejores selecciones del mundo, así que espero con ganas el encuentro».

Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Nowa Sadiki son algunos de los conocidos de la República Democrática del Congo, cuyo ataque lidera Wissa.

El jugador, de 29 años, llegó al Mundial con ganas de demostrar su valía tras una primera temporada desastrosa y plagada de lesiones con el Newcastle, al que se incorporó el verano pasado procedente del Brentford en un traspaso de 55 millones de libras (72,9 millones de dólares).

Se lesionó la rodilla con la selección antes siquiera de debutar con el club, con el que solo ha marcado tres goles.

Está decidido a demostrar que su difícil primera temporada en Tyneside fue solo un tropiezo.

«Por eso estoy más orgulloso que nadie en esta sala, porque fue difícil. Fue una lesión grave. Ya sabes que cuando quieres volver pronto y subirte al tren, eso no es nada bueno», afirmó.

Y añadió: «No di lo mejor de mí en el Newcastle, pero sabía que llegaría mi momento... y ese momento es ahora».

«Ahora solo les muestro que estoy en buena forma, bien físicamente y mentalmente, y por eso estoy orgulloso de demostrar que soy un buen jugador frente a Uzbekistán».

Y cerró: «Sé jugar al fútbol; cuando estoy en forma, mi mente se calma y todo fluye».