Florian Wirtz no necesitó marcar para robarse el protagonismo en el regreso del Liverpool a la senda de la victoria en la Premier League, después de ofrecer una actuación excepcional en la creación de ocasiones ante el Brentford, que devolvió a la actualidad el enorme potencial ofensivo que llevó al club a desembolsar una cifra récord por su fichaje. Pero detrás de los números deslumbrantes surgió una pregunta más compleja: ¿le está dando el astro alemán a su equipo las soluciones que necesita, o la manera en que se le utiliza genera un desequilibrio táctico que amenaza el balance del bloque del entrenador Andoni Iraola?

Y mientras el Liverpool necesitaba una victoria que le devolviera la confianza tras su derrota ante el Manchester City, el partido ofreció una imagen doble de Wirtz: un futbolista capaz de marcar la diferencia con un toque o un pase, pero que sigue siendo objeto de debate por su influencia en la estructura del equipo y por su capacidad para lograr el equilibrio entre el ataque y la defensa.

Con las críticas renovadas en torno a su nivel, el desafío ya no se limita a recuperar la mejor versión del jugador de 23 años, sino que se extiende a determinar la posición que le permita mostrar sus cualidades sin sacrificar la estabilidad del Liverpool.

Wirtz responde a sus críticos con números excepcionales

Wirtz afrontó el duelo contra el Brentford bajo una presión creciente, tras recibir críticas por no haber alcanzado el nivel esperado desde su traspaso del Bayer Leverkusen en junio de 2025, por 116 millones de libras esterlinas, en una operación que se convirtió en la más caras de la historia del Liverpool.

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Las dudas no se limitaron a su rendimiento sobre el césped, ya que la leyenda del club Steven Gerrard consideró que dejar al jugador fuera del once titular durante un tiempo podría ayudarle a recuperar la confianza en sí mismo, en alusión a la magnitud de las expectativas que rodean al astro alemán y a la dificultad de adaptarse a la presión derivada del valor de su traspaso.

Pero Wirtz dio una respuesta contundente a sus críticos ante el Brentford, al imponerse como uno de los elementos más destacados de la línea de ataque y contribuir a mover las ofensivas del Liverpool y a crear ocasiones, especialmente durante la segunda mitad, en la que el equipo aprovechó su superioridad numérica después de la expulsión de uno de los jugadores locales antes del final del primer tiempo.

Los jugadores del Liverpool registraron 14 intentos a puerta de un total de 21 disparos durante el encuentro, aprovechando los espacios que aparecieron en las filas del Brentford tras la inferioridad numérica, y Wirtz estuvo presente de forma constante en el centro de los movimientos ofensivos.

Según las estadísticas, el futbolista alemán creó nueve ocasiones en juego abierto, una cifra que ningún otro jugador ha alcanzado en un solo partido de la Premier League en las últimas seis temporadas. El último que logró esa misma cifra fue Sadio Mané, con la camiseta del Liverpool ante el Burnley en enero de 2021, cuando también creó nueve ocasiones.

En cuanto a los partidos como visitante, Wirtz se convirtió en el primer jugador en llegar a ese número de ocasiones en más de 15 años, concretamente desde que Samir Nasri creara diez ocasiones para el Manchester City ante el Tottenham en agosto de 2011.

Así, Wirtz ofreció una prueba clara de su capacidad para generar peligro incluso cuando no marca, pero estos números no fueron suficientes para poner fin al debate sobre su papel en el sistema de Iraola.

Danny Murphy revela el problema que las estadísticas no muestran

A pesar de los elogios por lo que hizo el Liverpool en su camino hacia la victoria, Danny Murphy, exmediocentro del equipo y analista de la cadena "BBC Sport", no ocultó su preocupación por la forma táctica que mostró el Liverpool.

Murphy consideró que la presencia de Wirtz en la posición de organizador, detrás del delantero y delante de la línea media, puede causar un problema que va más allá del rendimiento individual del jugador, porque esa distribución impone cargas adicionales a los centrocampistas y ofrece a los rivales oportunidades para aprovechar los espacios.

Murphy dijo que el Liverpool cumplió con la tarea y consiguió una victoria importante fuera de casa, pero al mismo tiempo pareció un equipo al que resulta fácil jugarle, debido a la amplitud de las distancias entre sus líneas.

Explicó que la apuesta del equipo por dos extremos con la presencia de Wirtz en la posición de organizador coloca a los centrocampistas ante la responsabilidad de cubrir espacios amplios, algo que puede dejar grietas que los rivales aprovechen al construir sus ataques.

Añadió que el Brentford logró con facilidad avanzar con el balón y llegar a los espacios por detrás de la línea defensiva, y consideró que ese punto fue el motivo de preocupación más destacado del partido.

Estas críticas no significan necesariamente que Wirtz sea el único responsable del desajuste, pero sitúan a Iraola ante la necesidad de revisar la manera en que distribuye los roles dentro del equipo.

El problema, según esta visión, no reside en la capacidad del jugador para crear ocasiones, sino en cómo aprovechar sus cualidades dentro de un sistema que garantice el equilibrio entre la presión ofensiva y la cobertura defensiva.

El jugador del Liverpool que más ocasiones crea: pero hay otra cara

Los números revelan la magnitud del impacto que Wirtz ha empezado a imponer en el rendimiento del Liverpool, ya que se ha convertido, empatado con Pascal Gross, jugador del Brighton, en el futbolista que más ocasiones ha creado en la Premier League esta temporada, después de que ambos llegaran a 18 ocasiones.

Wirtz también contribuyó al inicio de la reacción del Liverpool en el duelo contra el Brentford con una asistencia, logrando por primera vez asistencias en dos partidos consecutivos con la camiseta del equipo en todas las competiciones.

Sin embargo, ese detalle positivo representa apenas su segunda contribución goleadora en siete partidos disputados en la liga esta temporada, lo que pone de manifiesto la brecha entre su capacidad para crear ocasiones y su rendimiento directo en cuanto a goles y asistencias.

Wirtz fue el motor principal de muchos de los ataques del Liverpool, al encabezar la lista de jugadores del equipo en número de entradas al último tercio del campo, con 12 ocasiones, y también registró 37 pases en esa zona, confirmando su presencia efectiva en las áreas ofensivamente más importantes.

Pero la imagen no fue del todo perfecta, ya que perdió el balón 19 veces, convirtiéndose en el segundo jugador del Liverpool que más perdió la posesión durante el partido, por detrás de Milos Kerkez, que la perdió 20 veces.

Y lo más llamativo es que Wirtz solo ganó un duelo individual de los nueve que disputó, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para lidiar con los contactos y la presión física, especialmente ante rivales que consiguen cerrarle los espacios.

Por tanto, la valoración del jugador no puede reducirse al número de ocasiones que crea, porque su influencia en el partido está ligada también a su capacidad para conservar el balón, contribuir a la recuperación de la posesión y ayudar a su equipo a salir de la presión de los rivales.

¿Necesita Iraola cambiar su plan por Wirtz?

Ante estos datos, Murphy planteó una solución táctica que consiste en renunciar a depender de un jugador fijo en la posición de organizador y apostar por tres centrocampistas, en lugar de cargar a la línea actual con responsabilidades defensivas mayores que su capacidad para afrontarlas.

El exjugador del Liverpool considera que el equipo necesita primero construir una base sólida que le dé estabilidad y lo haga más difícil para los rivales, antes de centrarse en los aspectos ofensivos y estéticos.

Murphy dijo que el Liverpool no parece lo bastante compacto en cuanto a la distribución de los jugadores y su disposición dentro del campo, y señaló que Wirtz tiene dificultades para influir en el partido cuando desempeña el papel de organizador clásico.

Desde esa perspectiva, apostar por tres centrocampistas podría dar al equipo una mejor cobertura de los espacios y reducir la presión sobre sus elementos defensivos, al tiempo que permitiría a Wirtz moverse en zonas con más libertad, según las necesidades del partido.

Sin embargo, aplicar esta solución no será una decisión sencilla para Iraola, porque reducir el espacio destinado a un jugador ofensivo adicional podría a su vez afectar a la capacidad del equipo para crear ocasiones, especialmente cuando se enfrenta a rivales que se apoyan en el repliegue defensivo.

Por eso, el verdadero dilema del técnico español parece estar en encontrar la fórmula que permita a Wirtz mantener su influencia creativa, sin que su presencia se convierta en un punto débil que los adversarios aprovechen en las transiciones ofensivas.

Murphy advirtió de que seguir así puede costarle mucho al Liverpool ante los equipos más fuertes, que tienen mayor calidad para aprovechar los espacios y castigar los errores tácticos.

Una victoria importante que pone fin al bloqueo del Liverpool como visitante

Al margen de la polémica en torno a Wirtz, el triunfo sobre el Brentford dio al Liverpool un impulso importante en la carrera de la Premier League, ya que lo situó en la quinta posición, logrando su tercera victoria en los siete primeros partidos de la competición bajo la dirección de Iraola, que asumió el cargo como sucesor de Arne Slot en el verano.

La victoria también tuvo un significado especial, después de que el técnico español llevara a su equipo a conseguir su primer triunfo a domicilio en la liga tras ir por detrás en el marcador desde diciembre de 2023, poniendo fin a una racha de 19 partidos como visitante sin lograr ninguna victoria tras recibir el primer gol.

Este cambio refleja la capacidad del equipo para remontar, pero no elimina la necesidad de abordar los problemas que aparecieron durante el encuentro, sobre todo porque la superioridad numérica en la segunda mitad ayudó al Liverpool a imponer su dominio y a generar ocasiones sucesivas.

En cambio, Iraola recibió dos nuevos golpes en el plano de las lesiones, después de que tanto Dominik Szoboszlai como Jeremie Frimpong se lesionaran durante el partido, a pesar del regreso del delantero Alexander Isak a la competición tras recuperarse de su lesión.

Estos acontecimientos complican aún más los cálculos del entrenador, que necesita equilibrar la gestión de las cargas físicas de los jugadores y el mantenimiento de la puesta a punto del equipo en medio de un calendario congestionado.

Iraola advierte de la acumulación de partidos antes del duelo con el Villarreal

En declaraciones a la cadena "BBC Sport", Iraola insistió en la dificultad de jugar en el estadio del Brentford, y señaló que los resultados de los locales convierten cualquier visita a su campo en una prueba física y táctica real.

El técnico español dijo que su equipo creó muchas ocasiones, pero que no aprovechó algunos contraataques de la manera adecuada, especialmente en los últimos instantes, cuando el Liverpool se encontró en una situación de tres atacantes frente a un solo defensor.

Añadió que el gol del Brentford y la reducción de la diferencia a 2-1 fue suficiente para que cada saque de banda o tiro libre se convirtiera en una posible fuente de peligro, en alusión a la dificultad de cerrar los partidos incluso cuando el equipo tiene la ventaja.

Iraola señaló también que el Liverpool atraviesa una etapa delicada por la acumulación de partidos, después de que el equipo disputara cuatro encuentros en diez días, lo que exige un gran esfuerzo físico de los jugadores. Y subrayó la necesidad de que sus futbolistas tengan algo de descanso antes de preparar el duelo contra el Villarreal, previsto para el martes en la Liga de Campeones de Europa.

Entre una victoria que devolvió la confianza, unos números que reforzaron el estatus de Wirtz como uno de los principales creadores de ocasiones y las advertencias sobre el equilibrio defensivo, Iraola se encuentra ante una prueba que va más allá de sumar puntos. El Liverpool tiene un jugador capaz de marcar la diferencia, pero convertir ese talento en una fuerza colectiva estable exige corregir el desajuste en la distribución de roles y espacios.

Y queda la pregunta que revelarán los próximos partidos: ¿logrará Iraola construir un sistema que aproveche al máximo las cualidades de Wirtz, o el astro alemán seguirá siendo el eje de un debate táctico cada vez que brille en ataque y aparezcan, a cambio, grietas en el rendimiento del equipo?







