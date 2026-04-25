Wim Kieft propone un plan ideal: estos dos hombres deben reconstruir el Feyenoord

Wim Kieft quiere que Robert Eenhoorn y Max Huiberts lleguen juntos al Feyenoord, según su columna en De Telegraaf.

El exdelantero considera que, tras la salida de Dennis te Kloese, el club debe apostar fuerte y aprovechar que ambos estarían disponibles al final de la temporada. «Como Te Kloese ocupaba dos cargos directivos, el Feyenoord podría formar un dúo de ensueño con Robert Eenhoorn como director general y Max Huiberts como director técnico», explica.

«Al final de la temporada ambos quedarán libres y Eenhoorn es un feyenoordista. Ellos sentaron las bases de todo lo que logra el AZ, incluido el triunfo en la Copa del domingo», concluye.

En el pódcast Kick-off ya se mencionó a Eenhoorn el viernes. El periodista Marcel van der Kraan lo ve con buenos ojos: «El nombre de Eenhoorn no está descartado en el Feyenoord. Su corazón siempre ha estado en el Feyenoord. Me parecería una buena elección, porque cae muy bien entre la afición».

«Si sabes que con Eenhoorn llega tranquilidad y experiencia, y que así pueden rendir figuras como Giovanni van Bronckhorst y Kees van Wonderen, no parece mala elección».

Valentijn Driessen coincide: «Con Eenhoorn sabes lo que tienes y puedes empezar las conversaciones de inmediato; tiene experiencia en el AZ y ha participado en diversas comisiones».

«No hace falta un proceso de selección. Él mismo se considera demasiado importante para eso», concluye Driessen.