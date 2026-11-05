El Ajax se encaminaba al descanso con una ventaja de 0-1 ante el FC Midtjylland, pero acabó encajando el empate pese a una supuesta falta sobre Thilo Kehrer. El árbitro polaco y el VAR decidieron dar validez al gol a pesar de las enérgicas protestas del equipo de Ámsterdam. Los analistas Ronald de Boer y Wim Kieft entienden la decisión arbitral y señalan a Kehrer.

Cuando aún no se había cumplido la media hora, Friday Etim recibió un pase en profundidad. El delantero nigeriano derribó al defensa del Ajax Kehrer, siguió avanzando, regateó a Marc ter Stegen y envió el balón a la red para empatar.

Los jugadores del Ajax acudieron de inmediato al árbitro Pawel Raczkowski. El colegiado consultó brevemente con el VAR Pawel Pskit, que tampoco vio falta en la acción de Etim y dio luz verde a Raczkowski para que reanudara el juego enseguida.

El comentarista de Ziggo Sport, Johan van Polanen, no entendía la decisión y calificó el tanto de «gol sospechoso». «Al principio pensamos que había falta», dice De Boer poco después. «Pero, al verlo, entiendo lo que intenta hacer. Quiere bloquear al delantero nigeriano, pero este simplemente lo rodea. Kehrer también usa la mano para intentar frenarlo».

«Aquí quiere detenerlo, pero el delantero simplemente lo rodea», analiza De Boer al ver la repetición del empate. «También pone la mano y se da cuenta: llego tarde, así que mejor me dejo caer.»

«Si hubiera pitado falta, todo el mundo habría dicho: “Vale”. Pero, en realidad, creo que defiende de forma bastante tonta. Decide bloquearlo, pero calcula mal», concluye De Boer.

Kieft añade: «No solo es una tontería, sino también una gran irresponsabilidad. Si estás en esa posición, tienes que saber evaluar la situación mucho mejor. Porque, tal como ha ocurrido, el delantero se queda delante de la portería», afirma Kieft.

Por cierto, el Ajax podrá jugar la segunda mitad contra diez hombres. Pocos minutos antes del descanso, el centrocampista Kjell Wätjen vio su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Abdellah Ouazane.