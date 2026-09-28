Wim Kieft no siente mucha simpatía por Jürgen Klopp, según quedó claro este lunes en Rondo, de Ziggo Sport. Al analista le molestó durante el Países Bajos - Alemania del pasado jueves el comportamiento exagerado del seleccionador alemán.
«Se está convirtiendo un poco en un payaso, ¿no?», comenta un sorprendido Kieft en el programa. «Los jugadores ya están un poco asustados. Piensan: ahí viene otra vez. Me parece todo un poco excesivo.»
El presentador Wytse van der Goot quiere saber de Kieft si lo que hace Klopp en la banda es falso. «Sí. ¿Tú crees que te apetece ir abrazando a 22 personas? A mí no me hace falta todo eso, ¿sabes?», afirma Kieft con rotundidad sobre el seleccionador de Alemania.
«Es simplista despacharlo solo por eso. Porque Klopp sí ha hecho grandes cosas. Pero todo es teatro, ¿sabes? Y ese Xavi es todo lo contrario. Sin gestos. Y Klopp se pasa», suspira el crítico Kieft.
Ruud Gullit interviene: «Eso también es un poco neerlandés. Actuar con normalidad. Si miras a otros entrenadores que montan un espectáculo, entonces dicen: tiene pasión. Depende de dónde lo digas.»
Klopp está teniendo un inicio decepcionante como seleccionador. Alemania dejó escapar dos puntos en el último suspiro ante Países Bajos (1-1) y sufrió una bochornosa derrota por 0-1 ante Grecia.
Entre otros, Bastian Schweinsteiger está preocupado por la selección alemana. El campeón del mundo de 2014 considera que la generación actual es muy inferior a los equipos exitosos del pasado.