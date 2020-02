Willian José, una operación "casi imposible" para el Barcelona

La Real Sociedad no quiere vender y quedarse con un único "9" hasta final de temporada

"Es casi imposible que Willian José acabe en el Barça ahora mismo" , revela una fuente del club vasco a Goal. Y es que la no está dispuesta a desprenderse ahora del hispano-brasileño por muchos motivos. Es cierto que el FC Barcelona peina el mercado insistentemente y que pretende cerrar un delantero después de la grave lesión de Ousmane Dembélé, que podría ser reemplazado si se certifica médicamente que su lesión es de cinco meses de duración. Sin embargo, el Barça no tiene suficiente "cash" en tesorería para afrontar la operación - las negociaciones con Rodrigo Moreno se vinieron abajo precisamente por temas económicos-, y además maneja otras alternativas. ¿Gusta Willian José Al Barça? Naturalmente. Otra cuestión es que pueda abordar su fichaje. Y está casi imposible, porque la Real Sociedad no está por la labor de dar facilidades.

Willian José tiene contrato en vigor y una cláusula de 70 millones de euros . Durante el mercado pidió salir de la Real tras recibir una oferta del , pero tal y como revela una fuente cercana a aquellas negociaciones, el entorno del jugador no fue capaz de llevarle a la Real Sociedad el mínimo que solicitaba el club, unos 30 "kilos", para abrirle las puertas. Willian José forzó para irse, los "spurs" no pusieron el dinero reclamado y el delantero quedó en mal lugar. Al club no le gustó, pero está decidido a perdonar siempre y cuando Willian José tenga un comportamiento intachable. Ahora aparece en escena el FC y la Real tiene muy claro que el escenario ha cambiado. Cuando apareció el Tottenham, la Real sí podía fichar. Ahora, con el mercado cerrado, el club "txuri-urdin" no quiere desprenderse de Willian José, porque Isak se quedaría como el único delantero centro de la primera plantilla, con el equipo pendiente de poder entrar en una final de Copa y quedando 15 partidos para el final de Liga. Sería un riesgo. Imanol Alguacil lo sabe y no desea que el jugador salga, porque sería jugar con fuego deportivamente.

En este contexto, la Real, propietaria del 70% de los derechos del jugador, no va a dar facilidades de ningún tipo al Barça. Si quieren a Willian José, que paguen un buen dinero. Saben que el Barça no tiene dinero ahora mismo y no van a rebajar los famosos 30 "kilos" que pidieron por él a los "spurs". Es más, según fuentes consultadas por Goal, la Real Sociedad incluso considera pedir aún más al Barça de lo que le pidió al Tottenham, en caso de que el Barça negocie de club a club. Y por último, cabe destacar que, en el plano institucional, las relaciones entre Jokin Aperribay, presidente de la Real, y Josep María Bartomeu, mandamás culé, no son precisamente las mejores. El Barça sigue sin mover ficha y la Real está muy tranquila. Si quieren a Willian José, van a tener que poner mucho dinero por él. Imanol no quiere que salga, Aperribay tampoco y la afición "txuri-urdin" sólo entendería esta salida a estas alturas de temporada si el Barcelona ofreciese una cantidad de dinero que, ahora mismo, no parece tener.

Más equipos

Loren y Ángel, otras alternativas. Tal y como informó Goal, Loren Morón (Real Betis) es otra de las opciones que maneja la secretaría técnica azulgrana. El bético tiene la confianza de Setién, tiene contrato en vigor y una cláusula de 40 millones, ampliable a 60. Eso sí, si fuera el elegido, el sí podría avenirse a negociar, porque cuenta con más delanteros en nómina y mantiene excelentes relaciones con el Barça, con el que ya completó operaciones como las de Emerson Royal o la reciente cesión de Aleñà. El otro nombre sobre la mesa es Ángel, de 32 años, delantero del FC. Su cláusula de salida es de casi 10 millones de euros y si el Barça le quiere, no tendría que negociar de club a club, sino depositar el dinero.