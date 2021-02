Willian José y Raúl Jiménez, dos delanteros incompatibles en Wolves

Los atacantes tienen cualidades muy similares que hace que sea imposible juntarlos en el campo.

La ausencia de Raúl Jiménez tuvo un impacto inmediato en el Wolves: el equipo se convirtió en presa fácil para sus rivales en la Premier League, se desplomó de manera inmediata en la tabla de posiciones y el objetivo pasó a ser el de mantener la categoría.

Pero el Wolves no podía quedarse de brazos cruzados mientras se amontonaban las derrotas. Es por eso que buscaron un recambio en el mercado de pases para Jiménez, siendo Willian José el delantero que mejor se adaptó a las necesidades del club inglés.

El ex Real Sociedad tiene cualidades similares a las del Lobo de Tepeji, por lo que se presume que puede tener una rápida adaptación al equipo. Este es un aspecto esencial para Nuno, quien no dispone de mucho tiempo para hacer reaccionar a los suyos.

Willian José es un delantero centro clásico, especialista en el juego aéreo y con un gran remate de cabeza. Se mueve como pez en el agua en equipos que juegan con el sistema 4-3-3, logrando establecer grandes sociedades con los extremos del equipo.

Sin duda, el Wolves hizo una gran incorporación y sobre todo por tratarse de un jugador que llega en calidad de préstamo. No obstante, a largo plazo no parece una opción válida para la Manada, pues se trata de un jugador que no es compatible con Jiménez.

Y es que la propuesta de Nuno solo contempla un hombre de referencia en el área. Tanto Willian como Raúl son exactamente iguales y no es posible juntarlos en el campo, pues eso implica que el entrenador debe sacrificar a un mediocampista del once inicial.

El Wolves se guarda una opción de compra por el brasileño a final de temporada, pero la compatibilidad con Jiménez es uno de los aspectos que seguramente evaluará la directiva antes de tomar una decisión sobre el futuro del ex Real Sociedad en el equipo.