Willem van Hanegem, crítico con un jugador concreto del Ajax: «Me parece excitado esta temporada»

Willem van Hanegem se ha pronunciado sobre el Ajax, que el sábado no pasó del empate en casa ante el Excelsior (2-2). En su columna en el Algemeen Dagblad aborda, entre otras cosas, el penalti no señalado tras la supuesta falta de Youri Baas sobre Irakli Yegoian.

El portero Stijn van Gassel recibió elogios de Van Hanegem. «Jugó muy bien contra el Ajax. El Ajax tuvo ocasiones suficientes para ganar, pero tampoco exageremos con el juego».

«Después de una hora iban simplemente por detrás en casa contra el Excelsior y al final han perdido dos puntos muy valiosos», escribió De Kromme, que vio cómo los de Kralingen se pusieron por delante en la segunda parte con un gol de Aymen Sliti. «¿Inmerecido? El Ajax fue mejor, pero al final pudieron darse por satisfechos con ello».

«Baas, al que esta temporada veo algo alterado, patea a Yegoian en la cara y para mí es un misterio que en Zeist no vieran penalti ahí. Habría sido el 2-3», juzgó el exfutbolista de 82 años.

Además, Van Hanegem no parece tener una gran opinión del arbitraje. «Escucho que ese jefe de los árbitros (Raymond van Meenen, red.) pierde cada lunes media mañana para decirles a los clubes que han sido perjudicados».

«Bueno, entonces el Excelsior también recibirá una llamada. Una falta así ya le costó antes a Joey Veerman una tarjeta roja contra el AZ; ahora, en el caso del Ajax, no fue nada», dijo Van Hanegem sobre la pierna en alto de Baas en la cara del jugador del Excelsior.

«Creo que el Ajax podría haber resuelto rápido el partido contra el Excelsior con Tolu Arokodare en el once inicial. Ahora hay tres semanas sin partidos de liga, ¿por qué no empezar con el mejor delantero? Si no estaba del todo fresco, también podrían haberlo intentado desde el principio, ¿no? Ahora también juega bastante tiempo como suplente», concluyó la leyenda del Feyenoord.