Willem van Hanegem arremete con dureza contra un detractor del Feyenoord: «Rara vez se trata del club»

Willem van Hanegem, leyenda del Feyenoord, ha perdido la paciencia con Toon van Bodegom, según escribe en su columna para el Algemeen Dagblad.

El Kromme lamenta lo que ocurre en De Kuip y afirma: «En casi todos los clubes, y sobre todo en el Feyenoord, cada uno solo piensa en sí mismo».

Pone un ejemplo: «Sjaak Troost renunció y se publicó un gran comunicado, pero sigue votando como consejero. Toon van Bodegom quiere mantenerse en el cargo y permite que Sjaak vote, pues aún no lo han reemplazado».

«Que se burlen de otro, pienso yo. ¿Lo que se ha ido, se ha ido, no? Si Robert Eenhoorn lo hace, me refiero a convertirse en director del Feyenoord, espero que acabe con todas esas tonterías», continúa Van Hanegem.

«Quizá por eso ni siquiera se lo pidan. Rara vez les importa el club; casi siempre se trata de ellos mismos», concluye Van Hanegem.

El rotativo ya informó el fin de semana de que Eenhoorn está abierto al cargo que quedará vacante en Rotterdam-Sur. El lunes, el periodista Martijn Krabbendam, de Voetbal International, lo confirmó.

«Para mucha gente del Feyenoord, Robert Eenhoorn es el candidato ideal, pero, como suele ocurrir en De Kuip, uno más uno no siempre es dos. Se le ha sondeado, aunque aún no contactado; él ha dejado claro que está abierto a la vacante. El único escollo es que Toon van Bodegom aún no ve con buenos ojos su llegada, según fuentes bien informadas», concluye Krabbendam.