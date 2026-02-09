West Ham vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este martes 10 de febrero, West Ham y Manchester United se enfrentan, a las 21:15 horas (tiempo de España), en un duelo correspondiente a la 26.ª jornada de la Premier League 2025/26. El partido se disputa en el Estadio Olímpico de Londres, en Inglaterra.

El duelo enfrenta objetivos muy distintos en la Premier League. El West Ham, que abre la zona de descenso, salta al campo presionado por la necesidad de los tres puntos para intentar salir del Z3. Del otro lado, el Manchester United atraviesa un momento especial y busca una victoria más para seguir firme en la pelea por el Top 4 de la tabla.

Cómo ver West Ham vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido West Ham vs Manchester United

London Stadium

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Londres.

México: 14:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Estados Unidos: 15:15 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Primer equipo dentro de la zona de descenso, el West Ham obtuvo un respiro importante el último fin de semana al vencer al Burnley por 2-0, como visitante. El resultado llevó a los Hammers a 23 puntos, apenas tres por detrás del Nottingham Forest, el primer equipo fuera de la zona de descenso.

Una nueva victoria, ahora ante el Manchester United, puede sacar al exclub de Lucas Paquetá del Z3 ya en esta jornada. A pesar de una campaña irregular a lo largo del campeonato, el momento reciente es positivo: son tres victorias en los últimos cuatro partidos, lo que señala una reacción en el momento más delicado de la temporada.

El Manchester United, por su parte, atraviesa su mejor momento no solo en 2026, sino también en comparación con las últimas temporadas. Desde la llegada de Michael Carrick al mando técnico, los Red Devils tienen un 100% de efectividad, con cuatro victorias en cuatro partidos, sumando 13 puntos de los últimos 15 posibles.

Además de la importancia deportiva, el enfrentamiento también trae una curiosidad fuera del terreno de juego. El partido puede marcar el esperado corte de pelo de Frank Ilett, aficionado del United que prometió no cortarse el cabello hasta que el club encadene cinco victorias consecutivas. La broma, iniciada hace casi 500 días, ganó repercusión entre los hinchas y puede finalmente llegar a su fin si los Diablos Rojos confirman el buen momento.

West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos y Diouf; Bowen, Soucek, Mateus Fernandes y Summerville; Pablo y Castellanos. Entrenador: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes y Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Entrenador: Michael Carrick.

Bajas

West Ham

Todibo, sancionado. Además del portero Fabianski, lesionado.

Manchester United

Dorgu, Mason Mount y de Ligt, lesionados.

