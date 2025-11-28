+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoWest Ham
London Stadium
team-logoLiverpool
Andrés Roberto Flores Bocanegra

West Ham vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre West Ham y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

West Ham recibe a Liverpool este domingo 30 de noviembre a las 15:05 horas (España) en el estadio Olímpico de Londres, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el West Ham vs. Liverpool de la Premier League 2025-26

Los Hammers llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Bournemouth en la fecha 12, con un doblete de Callum Wilson. El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo es décimo séptimo en la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, los Reds perdieron por 0-3 a manos de Nottingham Forest en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Arne Slot es décimo segundo en la tabla con 18 unidades.

Cómo ver West Ham vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosPeacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

