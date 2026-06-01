Wesley Sneijder sorprende con una declaración sobre la selección holandesa: «¡Koeman debería haberlo convocado!»

Wesley Sneijder, máximo internacional de la Orange, afirmó en el programa «Rondo» de Ziggo Sport que Ronald Koeman debería haber convocado a su hijo, Ronald Koeman Jr., con la selección holandesa.

Theo Janssen abre el debate al asegurar que le da igual quién sea el portero titular en el Mundial: «Flekken también es un portero excelente. De verdad creo que en la selección holandesa tenemos tres porteros muy sólidos».

«Se puede alinear a los tres», opina Janssen. «Roefs, Flekken y Verbruggen son tres porteros excelentes y no hay ninguno que destaque por encima de los demás».

«Si yo fuera Ronald Koeman, me habría llevado a mi hijo como portero», interviene Sneijder. «¿En serio?», reacciona Wytse van der Goot con sorpresa. «Sí, ¿por qué no? Como tercer portero».

«Ha tenido una buena temporada, ha sido decisivo para su club y, además, sabe lanzar bien los penaltis. Ya lo hemos visto. Sí, ¿por qué no? Hazlo, tío», insiste Sneijder. Van der Goot, sin embargo, cree que hay porteros «mucho mejores».

«¿Cuándo juega un tercer portero? Casi nunca», insiste Sneijder. «Solo en amistosos, y además juega muy bien al fútbol».