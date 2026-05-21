Jessey Sneijder y Damián van der Vaart tienen una buena relación, según cuentan sus padres en el nuevo podcast «Wes y Raf» de Ziggo Sport. Wesley Sneijder, el jugador con más partidos internacionales de la historia, se encontró recientemente con ambos en un café.

Jessey, de 19 años, juega en el Jong FC Utrecht, y Damián milita en el Jong Ajax.

Aunque son más serios que sus padres, hace poco salieron juntos. «Nuestros hijos se han hecho amigos. Hace unas semanas me encontré con los dos en De Bastille», recuerda Sneijder con una sonrisa.

A Rafael van der Vaart también le gustó ver eso, pero no puede evitar hacer una broma. «Damián y Jessey habían jugado uno contra otro y, de repente, mi hijo dijo: “Estoy con Wes”. Entonces pensé: “Ahí se va su carrera…”».

Para Sneijder son muy distintos, pero Van der Vaart encuentra similitudes: «Han vivido mucho, con padres separados y otros problemas. Juegan al pádel y cenan con sus novias; eso me recuerda mi juventud».

Van der Vaart concluye con seriedad: «Quiero destacar que Damián y Jessey son muy profesionales».

“Solo querían pasar una velada agradable. Me sentí muy orgulloso de verlo allí, en la foto con Wes. Fue bonito de ver”, concluye el exinternacional.