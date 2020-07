Wesley Sneijder y Djibril Cissé llegarían para reforzar a Veracruz

El presidente del cuadro Veracruzano de la Liga de Balompié Mexicano confirmó que buscará a los dos futbolistas internacionales.

La Liga de Balompié Mexicano aún no arranca y ya está dando de qué hablar. Ahora fue el turno del Club Veracruzano de Futbol Tiburón, equipo que está dispuesto a romper por completo el mercado y traer dos fichajes bomba para su primera temporada.

Después de los rumores de Riccardo Montolivo y su posible llegada al equipo de Xalapa, ahora los nuevos Tiburones del futbol nacional tienen un plan grande. De acuerdo con Diego Bartalotta, presidente del equipo, el cuadro de tiene planteado sumar a dos refuerzos estrella para su campaña inicial.

✨ ¡ D Í A H I S T Ó R I C O ! 🎖️



⚪ ¡Bienvenida, @CONIFAOfficial! 🤝#TuNuevaLiga #HagamosQueSuceda pic.twitter.com/9O5WYMFLdZ — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) July 9, 2020

“Estamos buscando a los representantes de (Wesley) Sneijder y de (Djibril) Cissé", dijo el directivo para ESPN. “Nuestras expectativas son altas y hasta ahorita lo que tenemos podría ser Cissé, si quiere regresar al futbol, y el otro sería Sneijder, que también anda buscando la posibilidad”, añadió.

Más equipos

De acuerdo con Bartalotta, sus aspiraciones son grandes. “Cada paso que nosotros hacemos es real; no me gusta ese tipo de directivos que, o sea, sí te diste cuenta, ¿no? Hay directivos que dicen que van a traer a medio mundo y al final de cuentas no traen lo que es, solamente ilusionan a la gente y creo que eso tampoco es válido”, puntualizó.