Wesley Sneijder compara a Mikel Arteta (Arsenal) con Anthony Correia (Telstar) y concluye: «¡Tonterías!»

Wesley Sneijder ha salido en defensa de Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Como analista de Ziggo Sport, Sneijder rechaza las críticas por la falta de títulos del español y pone como ejemplo al Telstar y a su entrenador, Anthony Correia.

«Es una locura que la gente diga que Arteta debe ganar un título con el Arsenal», afirma Sneijder. «Mira la Premier: Liverpool y Manchester City llevan años con plantillas muy superiores, así que no sorprende que siempre les pelees».

En Europa hay aún más equipos con plantillas superiores. Aun así, Arteta lo está haciendo muy bien: a veces con buen fútbol, otras no», explica Sneijder y añade un ejemplo.

«Si tienes a Timber en tu plantilla, piensas: bueno, es un buen lateral, ¡me va a ayudar esta temporada! Luego se lesiona durante mucho tiempo y tienes que meter a Ben White. Ni siquiera le llega a la suela de los zapatos a Timber».

«No puede armar dos plantillas, y otros sí. No me parece justo que tenga que ganar un título así. Wenger sí podía; tenía a Bergkamp, a Henry... jugadores mucho mejores».

“Así que no estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Lo está haciendo muy bien. Eso significaría que Correia, del Telstar, nunca podría ser un buen entrenador porque no gana ningún título. ¡Tonterías!”, concluye Sneijder.

Arteta podría ganar uno o más títulos este curso. El Arsenal es favorito tras el 3-3 del Manchester City ante el Everton y juega la vuelta de semis de la Champions contra el Atlético de Madrid en casa, con ventaja (1-1).