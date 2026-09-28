Wesley Sneijder carga contra la KNVB: «Esto es muy extraño por parte de la Federación Neerlandesa. No digo que quiera que me llamen mañana, pero…»

Wesley Sneijder tiene serias dudas sobre el nombramiento de Xavi en la selección neerlandesa, según ha hecho saber en Rondo, en Ziggo Sport. Según Sneijder, con la elección de Xavi la KNVB se aparta de la línea que había seguido anteriormente en torno a la formación de entrenadores.

«Bueno, la verdad es que me pareció llamativo», comienza Sneijder, que a continuación fundamenta ampliamente su postura. «También me he reunido varias veces con Nigel (de Jong, ndr.), sobre cómo podíamos darle forma en lo relativo a un curso de entrenador. Entonces, en la KNVB fueron muy claros al respecto».

«El curso acelerado en la selección neerlandesa ya no era posible, porque así lo había determinado la UEFA», señala Sneijder, quien indica que haber trabajado anteriormente con grandes entrenadores no era suficiente para hacer posible la vía acelerada. «Pero ahora, en realidad, se están retractando de eso».

«Porque Xavi hizo el A, el B y el Pro en cuatro semanas. Cuando todavía era jugador, a través de la federación española. Por supuesto que lo tiene, pero no según la norma de la KNVB. Me parece extraño, porque antes en realidad dices que todo entrenador está obligado a seguir el curso de 4,5 años».

«Ahora fichas a alguien que no lo ha hecho en absoluto, con el argumento de que “sí ha trabajado con grandes entrenadores”. Se lo deseo tanto a Xavi como a la KNVB, pero me parece extraño. Yo dije en su momento: “Vamos a apostar por un poco de personalización”. Pero no se atendió esa petición».

«Lo que me parece del todo llamativo es que digan: “Lo ha determinado la UEFA”. Eso no es verdad. No es verdad, porque en muchos países sigue siendo diferente. No digo que yo quiera recibir una llamada mañana y hacerlo en un año, al contrario. Solo me parece extraño el criterio actual, peculiar», concluye el internacional récord de la selección neerlandesa.

Sneijder dejó él mismo el curso de entrenador en 2021, tras una diferencia de criterio con la KNVB sobre el contenido de la formación. «Entiendo que tengo que aprender algo, no soy entrenador. Pero se sugiere que nosotros, como exfutbolistas, no tenemos experiencia. Eso es una tontería», dijo entonces a RTL 7. «Un poco de personalización no encajaba en la visión de la KNVB y entonces se hace difícil trabajar».