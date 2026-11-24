Compartir Sigue a GOAL en Google

Wesley Fofana, defensa del Chelsea, ha defendido con vehemencia el historial de Kylian Mbappe en la Ligue 1 y sostiene que los logros de su compañero de selección se minusvaloran con demasiada frecuencia. El central francés también ha suscitado debate al comparar al Mbappe de su mejor época con el brasileño Neymar.

Anuncios

Fofana sale en defensa del legado de Mbappe en Francia

Fofana ha defendido con vehemencia el historial de Mbappe en la Ligue 1 y sostiene que sus logros en Francia se trivializan con frecuencia. Durante su participación como invitado en el programa de YouTube Zack en Roue Libre, el central francés afirmó que los críticos no aprecian la verdadera dimensión del dominio de Mbappe durante su etapa en su país.

Mbappe se formó en la cantera del Mónaco antes de pasar siete prolíficos años en el PSG. Pese a su extraordinaria producción goleadora durante esas temporadas, Fofana cree que la opinión pública ha restado importancia injustamente a sus hazañas en la competición francesa.

El jugador del Chelsea compara al mejor Mbappe con Neymar

Para ilustrar el talento de Mbappe, Fofana comparó al astro francés con Neymar, exestrella del PSG, y situó al brasileño justo por detrás de los dos grandes iconos del fútbol moderno. Sin embargo, el defensa del Chelsea sostuvo que la implacable eficacia de Mbappe en la Ligue 1 estuvo a la altura del mejor Neymar.

«Si comparas al mejor Mbappe con el mejor Neymar, están muy igualados», dijo Fofana. «Neymar es el jugador definitivo después de CR7 y Messi. Pero lo que vi hacer a Mbappe en la Ligue 1 fue una locura. Trivializamos demasiado lo que hizo».

Anuncios Anuncios

Siete años de dominio en la capital francesa

Tras irrumpir en escena con el Mónaco, Mbappe mantuvo una constancia implacable semana tras semana en la Ligue 1 durante sus siete años en el PSG. Fofana, que sabe lo que supone defender ante atacantes de primer nivel, aportó la perspectiva de un jugador sobre lo difícil que resulta mantener ese nivel. Al llamar a Mbappe «artillero», el defensa del Chelsea destacó la implacable regularidad con la que marca goles, más que el espectáculo de su juego.

Primera División Partidos Levante vs Racing Santander Movistar+ Míralo en directo en Movistar+ LaLiga TV Bar HD

«Mbappe es un artillero; cada fin de semana marca un gol», señaló. «Con Neymar están la fantasía y la locura, porque piensas: “Imagínate si se lo hubiera tomado en serio”».

Continúa el debate sobre el lugar de Mbappe entre la élite

La franca valoración de Fofana alimentará sin duda el debate entre los aficionados sobre cómo deben juzgarse los años de Mbappe en Francia en comparación con los de otros futbolistas de su nivel. Lo que es seguro es que Mbappe continuará su campaña con el Real Madrid esta temporada, con el equipo blanco pendiente de enfrentarse al PSV en la Champions League. Por su parte, Fofana intentará ayudar al Chelsea a lograr una victoria en su visita al Nottingham Forest en la Premier League este fin de semana.