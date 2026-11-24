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El defensa del Chelsea Wesley Fofana se ha sincerado sobre el impacto psicológico de enfrentarse a las estrellas del Real Madrid y sobre las lesiones que estuvieron a punto de llevarle a dejar el fútbol. El francés recordó un partido de Champions League en el que se sintió superado por Karim Benzema.

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Fofana se sincera sobre su dura noche en el Bernabéu

Fofana ha hablado con franqueza de sus experiencias frente a los mejores futbolistas del mundo y ha admitido que Benzema, excapitán del Real Madrid, le dejó una profunda huella psicológica. Al recordar la eliminación del Chelsea ante el conjunto español en los cuartos de final de la Champions League de 2023, el central confesó que se vio desbordado por el nivel exhibido en el Santiago Bernabéu. El Chelsea perdió ambos partidos por 2-0, y Benzema marcó en el primero de ellos para encarrilar la dominante actuación del Madrid.

«Benzema me traumatizó. Nos eliminó él solo. Lo de él y Vinícius era una locura. Rodrygo vino a rematar la faena, porque a mí no me mueven los goles. Si hablamos de fútbol, lo de los dos, Vinícius y Benzema, era demasiado, era una locura. Jugamos contra Modrić, tenían un equipo de ensueño», reveló Fofana durante su participación en el programa de YouTube Zack, según recoge Foot Mercato.

El defensa compara la Premier League con Europa

El defensa, de 25 años, subrayó que, aunque competir en la máxima categoría inglesa exige un nivel extraordinario, jugar en el mayor escenario europeo es otra cosa. Pese al prestigio de representar a un club de la talla del Chelsea, admitió que enfrentarse a uno de los grandes de Europa en el Santiago Bernabéu le hizo tomar conciencia de la diferencia.

«Fuimos a jugar al Santiago Bernabéu y nos dieron una lección de fútbol. El Chelsea tiene un nivel alto. Estás en un gran club, la Premier League tiene un nivel alto, estás en una gran liga. Pero la Champions League está aún por encima. El nivel es todavía más alto», añadió Fofana.

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Al borde de una retirada prematura

Más allá de las dificultades sobre el terreno de juego, la etapa de Fofana en el oeste de Londres se ha visto muy afectada por una serie de problemas físicos de larga duración. El francés se ha perdido nada menos que 696 días de competición por distintas dolencias desde su llegada a Stamford Bridge, incluida una grave lesión del ligamento cruzado anterior que le mantuvo apartado casi un año. Los sucesivos contratiempos acabaron llevándole a un momento muy difícil, en el que se planteó seriamente romper su contrato y dejar definitivamente el fútbol profesional.

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El defensa llegó al límite durante la temporada 2024-25, cuando jugaba a las órdenes de Enzo Maresca. Tras recuperarse de una importante operación de rodilla, sufrió dos lesiones de muslo consecutivas que le hicieron sentir que su cuerpo ya no respondía. «Hubo un periodo en el que, después de volver de las lesiones del ligamento cruzado anterior y del menisco, me lesioné dos veces el muslo con Maresca. Fue un periodo en el que quería dejar el fútbol», reveló Fofana.

Sus agentes intervienen para salvar su carrera

Finalmente, la intervención de sus representantes hizo que Fofana siguiera jugando. Cuando les comunicó que estaba dispuesto a retirarse, sus agentes le recordaron sus compromisos económicos a largo plazo y su contrato, que actualmente se extiende hasta 2029. Le animaron a seguir adelante, aunque tuviera que pasar tiempo sin jugar, y le señalaron que había trabajado demasiado como para renunciar sin más al futuro que había construido para él y su familia.

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«Me senté con mis agentes y les dije: “Sí, ya está, dejo el fútbol”. Después empezaron a hablarme del contrato y de todo eso. Me dijeron: “En cualquier caso, es sencillo: todavía te quedan muchos años de contrato y mucho dinero por cobrar. Aunque vayas a dejar el fútbol, vendrás todos los días, pondrás una sonrisa, incluso te quedarás sin jugar mientras estés lesionado… pero tienes un contrato y tienes que cumplirlo”. Sí, tiene sentido», concluyó.