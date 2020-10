Wenger: "Fue terrible rechazar al Real Madrid, el equipo que amaba desde niño"

Arséne Wenger está a punto de sacar un libro autobiográfico del que ha salido un extracto explicando cuándo y por qué rechazó al Madrid.

Arsène Wenger está a punto de lanzar su autobiografía y tras 35 años en los banquillos, especialmente los 22 en el Arsenal, hay mucho que contar.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Pero sin duda uno de los puntos más interesantes es el que versa sobre su vinculación al Real Madrid al que estuvo a punto de entrenar en dos ocasiones y en ambas… tuvo que rechazar la opción por amor y lealtad a los colores gunners. Y eso para alguien que amaba el club blanco, es mucho decir.

El artículo sigue a continuación

“Es terrible rechazar al club del que eras desde niño, el , pero yo tenía una misión y un contrato que cumplir con el al que le había dado mi palabra”, escribe Wenger.

"Amaba al Madrid, desde niño pensaba que era el más fuerte, el más bello, el más impresionante de los clubes de fútbol. Todos esos jugadores vestidos de blanco, que lucían de manera magnífica… eran jugadores que yo admiraba como Kopa, Puskas y Di Stéfano", relata en el libro donde zanja que "el Real Madrid era el club soñado".

No se conocen los detalles exactos de cuándo ni las motivaciones del rechazo y habrá que esperar a que salga el libro My life in Red White, si bien en una entrevista previa en BeIN Sports ya dio unas pinceladas diciendo que una de las dos ocasiones en que dijo no al Real Madrid fue en 2009 cuando recibió una propuesta de Florentino Pérez por cinco años y control total. Supuestamente tras la salida de Juande Ramos y antes de la llegada de Manuel Pellegrini.