Weghorst promete mantener una costumbre en Ámsterdam: «No viene bien en el Twente»

Wout Weghorst, delantero de la selección holandesa, ha anunciado en ESPN que cambiará su forma de celebrar los goles tras fichar por el FC Twente.

Weghorst fichó hace unas semanas por el Twente, equipo del que es aficionado desde niño. «Siempre es genial jugar en el Grolsch Veste. Ahora lo hago con el Twente, mi clubcito».

Durante sus dos años en el Ajax creó una celebración con tres cruces, en alusión a las cruces de San Andrés de la ciudad.

El delantero, nacido en Borne, deja ese gesto en Ámsterdam. «Ya no lo veremos más; aquí surgirá otro».

Hace dos semanas disputó el Mundial con la “Oranje” y cayó en octavos ante Marruecos (1-1, derrota en penaltis).

Aún le cuesta asimilar la eliminación de la selección holandesa. «El Mundial ya no me importa demasiado. La verdad es que no lo he seguido mucho. No creo que vaya a ver la final, porque entonces volvería a aflorar ese sentimiento», concluye.