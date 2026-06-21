Weghorst lesiona a un compañero de la selección holandesa con una entrada salvaje: la víctima grita de dolor

Lutsharel Geertruida se lesionó el domingo en el entrenamiento de la selección holandesa, según Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf.

La defensora, cedida al Sunderland en los últimos seis meses, sufrió una «entrada salvaje» de Wout Weghorst y se perdió los sprints finales.

Según el periodista, la lesión no es grave, aunque el jugador mostraba molestias.

Ni Geertruida ni Weghorst han jugado un solo minuto en este Mundial: se quedaron en el banquillo ante Japón (2-2) y Suecia (5-1).

Geertruida entró en la convocatoria de Países Bajos en el último momento para reemplazar a Jurriën Timber, también lesionado.







