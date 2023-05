Wayne Rooney: "El Manchester City no solo ganará al Real Madrid, lo destruirá"

El ex delantero del Manchester United tiene claro que el equipo de Guardiola pasará a la final de la Champions League.

Wayne Rooney 'apuesta' por el Manchester City en las semifinales de la Champions League que los Citizens deberán disputar con el Real Madrid el próximo martes desde las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El ex delantero del Manchester United tiene claro que el equipo de Pep Guardiola pasará a la final de la Liga de Campeones y asegura que "destrozarán" al conjunto de Carlo Ancelotti.

El exjugador y ahora entrenador lo ha hecho saber a través de una columna de opinión publicada en "The Times", donde deja claro que el cuadro de la Premier League ganará con comodidad al equipo de LaLiga Santander.

“Por supuesto, puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City”, empezó Rooney.

“Desde el comienzo de la temporada sentí que esta sería la campaña en la que Pep Guardiola finalmente conquistaría Europa con el City y el fútbol que su equipo está practicando en los últimos meses y la forma en que están alcanzando su punto máximo en el momento adecuado, sólo ha reafirmado ese pensamiento”. agregó.

Y recordó los errores del curso pasado que le acabaron costando la eliminación a los británicos: “Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland. La temporada pasada en el Bernabéu el equipo cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria. Con Haaland no habría pasado. El Real Madrid no podría haber jugado de la misma manera. En ambos partidos tuvieron períodos en los que le quitaron el balón al City y pudieron hacerlo porque el City no tenía una amenaza real de contraataque”.