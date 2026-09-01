El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, sorprendió a su afición con varios cambios inesperados durante el clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli.

El Al-Hilal recibe hoy martes a su rival el Al-Ahli en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Inzaghi anunció la alineación oficial, en la que destacó la ausencia del nuevo delantero inglés Ollie Watkins, quien se conformará con estar en el banquillo, pese a que varios informes aseguraban su participación como titular.

En su lugar, el marfileño Mohamed Kader Meïté será el delantero del Al-Hilal en el clásico, junto a los extremos, el neerlandés Crysencio Summerville y el saudí Sultan Mandash.

Watkins no fue la única sorpresa, ya que el técnico italiano prefirió mantener en el banquillo al veterano centrocampista Mohamed Kanno, dando entrada en su lugar a Nasser Al-Dawsari, junto al portugués Rúben Neves y el serbio Sergej Milinković-Savić.

Inzaghi también decidió no comenzar con el defensa internacional Hassan Tambakti, tras su regreso de la lesión, prefiriendo apostar por el senegalés Kalidou Koulibaly y Ali Lajami, junto a los laterales Mohamed Mahzari y el francés Theo Hernández.

La alineación del Al-Hilal fue la siguiente:

Portería: Yassine Bounou

Defensa: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Theo Hernández

Centro del campo: Rúben Neves - Nasser Al-Dawsari - Sergej Milinković-Savić

Ataque: Sultan Mandash - Mohamed Kader Meïté - Crysencio Summerville

En el otro bando, el neerlandés Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli, decidió excluir a su centrocampista ucraniano Artem Bondarenko de la lista del clásico, en medio de un gran enfado de la afición contra él.

Pušić prefirió apostar por el francés Valentin Atangana y Ziyad Al-Johani en el centro del campo, por detrás del organizador de juego armenio Eduard Spertsyan, dejando fuera a Bondarenko, que no ofreció su mejor nivel durante la derrota ante el Al-Khaleej por 1-3, en la cuarta jornada.

Por su parte, el delantero inglés Ivan Toney liderará el ataque del Al-Ahli, junto al brasileño Galeno y el portugués Francisco Trincão, manteniendo a Saleh Abu Al-Shamat en el banquillo.

La alineación del Al-Ahli fue la siguiente:

Portería: Édouard Mendy

Defensa: Mohamed Suleiman Bakr - Roger Ibáñez - Merih Demiral - Zakaria Hawsawi

Centro del campo: Valentin Atangana - Ziyad Al-Johani - Eduard Spertsyan

Ataque: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto en la tabla de la liga saudí, con 9 puntos fruto de 3 victorias, mientras que el Al-Ahli se sitúa séptimo con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota.