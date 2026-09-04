El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió alinear a su nuevo delantero inglés Ollie Watkins en el once titular para el partido ante el Al-Shabab en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visita al Al-Shabab, este viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la quinta jornada de la Roshn League.

Inzaghi anunció el once titular para el derbi, en el que Watkins lidera la línea de ataque por primera vez, después de haber participado como suplente y marcar un gol en la victoria por 3-0 ante el Al-Ahli, el pasado martes, en la tercera jornada.

El delantero inglés jugará junto al extremo neerlandés Crysencio Summerville y a Sultan Al-Mandash, mientras que el brasileño Gabriel Martinelli, la nueva incorporación procedente del Arsenal, se sentará en el banquillo.

El técnico italiano también devolvió a su jugador Mohamed Kanno al centro del campo, junto al serbio Sergej Milinkovic-Savic y al portugués Rúben Neves, y envió de nuevo a Nasser Al-Dawsari al banquillo.

En cuanto a la línea defensiva, contó con la participación como titulares de la dupla formada por Hassan Tambakti y Mutaib Al-Harbi, para compensar la ausencia del defensa Ali Lajami y del lateral francés Theo Hernández por lesión.

Cabe recordar que el Al-Hilal afronta el derbi como líder de la clasificación de la liga saudí con 12 puntos, por diferencia de goles con respecto al Al-Nassr, segundo clasificado, mientras que el Al-Shabab ocupa el decimotercer puesto con 3 puntos.

El once del Al-Hilal fue el siguiente: