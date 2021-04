Watford de Sierralta y Xisco asciende a la Premier League

Ya no hay más dudas con los Hornets, que han vuelto de forma maratónica a la liga inglesa desde el Championship.

Se terminaron las dudas: el Watford se sumó a Norwich este sábado y es, nuevamente, equipo de la Premier League, desde donde se despidió a fines de julio. El 1-0 sobre Millwall le permite a los Hornets del español Xisco Muñoz lograr el objetivo de la temporada, con 88 puntos y la valla menos batida del Championship, merced a sus apenas 28 anotaciones en contra tras 44 jornadas.

We missed you too, guys 😘 https://t.co/tDvpiXvxq8 — Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2021

La aparición del ex futbolista del Levante fue fundamental. Desde que relevó a Ivic, su escuadra reforzó su zaga, lo ganó casi todo (17 triunfos por 3 empates y 5 derrotas, una contra el Manchester en la FA Cup) y se sacó de encima la presión de una categoría complicadísima para triunfar. Salir prácticamente ileso de la segunda división del fútbol inglés invita a confiar en su idea y a reforzar la plantilla para no pasar zozobras en el honor absoluto que ofrece la Premier. Francisco Sierralta, el chileno, no faltó casi nunca y, como venía siendo costumbre, marcó la diferencia en el juego decisivo. Superando la barrera de los 2.000 minutos, el de 24 años cumplió con la mejor campaña de su carrera y se proyecta fijo para la continuidad de las Eliminatorias a Qatar.

Los ascensos en Europa, al detalle

Contra el Millwall, Pancho asistió de cabeza a un Masina que erró de zurda cuando el marcador ya era favorable -por el sólido gol de penal de Ismaila Sarr al despertar- y definió, también con su testa, al borde del descanso y desde fuera en su chance directa para incrementar la cuenta. La ejecución pasó ancha. Lo foulearon, provocó córners en su faceta de no temerle a reventar el balón para acabar con el peligro, y sostuvo el orden con 41 pases correctos entre sus 46 intentos (89.1% de precisión). Junto a Troost-Ekong, fue impasable salvo por el potente disparo a colocar de Billy Mitchell que Daniel Bachmann despejó con un manotazo y una volada.

El play-off de ascenso lo disputarán Brentford, Bournemouth, Barnsley y Swansea o Reading, con muchísima ventaja para los Swans. A falta de dos fechas para el cierre, resta por definir al campeón (Norwich lidera por 5 con 6 por jugar), pero el festejo en Vicarage Road, pese a la falta de gente, será recordado por siempre.