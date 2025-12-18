Washington Commanders vs Philadelphia Eagles: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Washington Commanders el sábado 20 de diciembre en el Northwest Stadium como parte del calendario de la Semana 16 de la NFL.

Philadelphia llegó a su semana de descanso con un récord de 6-2, con sus únicos tropiezos ante los Broncos y los Giants. Fuera de esos contratiempos, los Eagles lograron victorias sobre los Cowboys, Chiefs, Chargers, Buccaneers, Vikings y Giants. Siguieron la pausa con victorias consecutivas contra Green Bay y Detroit, pero el impulso se detuvo con derrotas ante los Cowboys, Bears y Chargers. A través de 13 juegos, esa montaña rusa dejó a los Eagles con un total de 8-5.

La temporada de Washington ha tomado un camino más difícil. Los Commanders comenzaron con 3-2, derrotando a los Giants, Raiders y Chargers, mientras perdían contra los Packers y Falcons. A partir de ahí, las cosas se desmoronaron, ya que una larga racha de derrotas los llevó a su descanso tras caer ante los Bears, Cowboys, Chiefs, Seahawks, Lions y Dolphins. Las derrotas contra Denver y Minnesota después de la pausa extendieron la racha negativa, dejando a Washington con un récord de 3-10 a través de 13 encuentros.

Hora de inicio del partido Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Los Washington Commanders y los Philadelphia Eagles juegan el sábado 20 de diciembre de 2025 en el Northwest Stadium en Landover, Maryland, en el calendario de la Semana 16 de la NFL, con el inicio programado para las 5:00 pm ET.

Noticias del equipo Washington Commanders

La temporada de Washington se ha desmoronado de manera frustrante, en gran medida debido a la ausencia del mariscal de campo Jayden Daniels. El mariscal de campo novato ha luchado contra múltiples lesiones, siendo su último problema en el codo el que oficialmente puso fin a su temporada. Esto deja al veterano Marcus Mariota para tomar las riendas este fin de semana. Mariota tuvo una actuación aceptable en la victoria de la semana pasada 29-21 sobre los Giants, completando 10 de 19 pases para 211 yardas. Jacory Croskey-Merritt se encargó del ataque terrestre, acumulando 96 yardas en 18 intentos.

Daniels ha sido oficialmente descartado, mientras que Washington también está monitoreando a varios contribuyentes clave. El tackle izquierdo Laremy Tunsil (oblicuo), el corredor Chris Rodriguez Jr. (ingle), el tackle defensivo Eddie Goldman (conmoción cerebral), el ala defensiva Drake Jackson (rodilla), el esquinero Jonathan Jones (no revelado), y el ala cerrada Colson Yankoff (tobillo) son todos cuestionables. El receptor abierto Noah Brown (costilla) ha sido colocado en la reserva de lesionados y no jugará.

Informe de Lesiones de los Commanders: Eddie Goldman – cuestionable, Laremy Tunsil – cuestionable, Colson Yankoff – cuestionable, Noah Brown – cuestionable, Darius Rush – cuestionable

Noticias del equipo Philadelphia Eagles

Philadelphia pareció redescubrir su ventaja la semana pasada, arrollando a un equipo de Las Vegas en apuros 31-0 en un partido unilateral. La defensa de los Eagles fue completamente implacable, asfixiando a los Raiders con un asombroso total de 75 yardas en solo 42 jugadas ofensivas. Fue una de esas tardes en las que nada funcionó para Las Vegas, y se notó.

Ofensivamente, Jalen Hurts estuvo preciso, lanzando tres pases de touchdown, dos de ellos encontrando a Dallas Goedert en la zona de anotación. Aún así, fue el dominio defensivo lo que robó el protagonismo. Filadelfia acumuló cuatro capturas sobre Kenny Pickett, cerró las puertas en terceras oportunidades al mantener a Las Vegas en un miserable 3 de 13, y los borró por completo de la hoja de estadísticas. Setenta y cinco yardas. Eso es todo. Brutal.

En cuanto al informe de lesiones, el tackle derecho Lane Johnson (pie) y el ala defensiva Jalen Carter (hombro) están ambos listados como cuestionables para el sábado. El tackle ofensivo Cameron Williams (hombro) también podría regresar, ya que es elegible para ser activado de la reserva de lesionados.

Informe de Lesiones de los Eagles: Joshua Uche – cuestionable, Mac McWilliams – cuestionable, Lane Johnson – cuestionable, AJ Dillon – cuestionable, Jalen Carter – cuestionable

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Eagles en los EE. UU.

El juego Commanders vs Eagles en la Semana 16 de la temporada NFL 2025 será transmitido en vivo exclusivamente por FOX. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se darán a conocer pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Eagles en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE.UU. que quieran mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al partido si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Commanders vs Eagles

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Commanders vs Eagles

Con A.J. Brown reafirmándose como un verdadero alfa junto a DeVonta Smith, Jalen Hurts parece estar listo para otra salida productiva en el fantasy. Incluso jugando solo el 75 por ciento de los snaps en la victoria abrumadora de la semana pasada, Hurts lanzó tres pases de touchdown sin una intercepción y añadió 39 yardas de carrera en siete acarreos. Si continúa explotando su movilidad, podría recordar rápidamente a todos por qué pertenece al nivel de élite de los quarterbacks en el fantasy.

Saquon Barkley se perfila como un sólido RB1 para la Semana 16, gracias a un notable aumento en la carga de trabajo y eficiencia, junto con un enfrentamiento ideal contra la débil defensa terrestre de Washington. Juegos consecutivos con más de 20 toques y finales RB1, junto con su regreso a los entrenamientos después de lidiar brevemente con una lesión en el cuello, sugieren que tanto su salud como su rol están en una buena posición.

Brown también cuenta con la historia a su favor. En dos encuentros con los Commanders la temporada pasada, acumuló 23 objetivos, 13 recepciones, 162 yardas y un touchdown. Con tantas bocas que alimentar en Filadelfia, nunca es fácil predecir quién brillará cada semana, pero Brown tiene fuertes argumentos para rendir de nuevo en la Semana 15. Mientras tanto, DeVonta Smith tiene una perspectiva alentadora de cara a la Semana 16, impulsada por un enfrentamiento favorable y la expectativa de más volumen de pases.

En el lado de Washington, Marcus Mariota no está exactamente generando expectación, pero se le considera un parche razonable para los managers de fantasy en apuros, especialmente para aquellos que buscan reemplazar a Patrick Mahomes. Mariota ha iniciado siete partidos esta temporada y ha sido uno de los 10 mejores en la posición tres veces, lo que lo convierte en una opción superflex viable. El calendario próximo es variado, con dos juegos difíciles contra los Eagles seguidos de un aterrizaje más suave frente a los Cowboys.

Jeremy McNichols intervino como el corredor suplente de Washington después de que Chris Rodriguez fuera descartado justo antes del inicio, pero incluso si Rodriguez pierde más tiempo, McNichols sigue estando lejos del radar de fantasía.

En cuanto a Terry McLaurin, ofreció el punto culminante del día con una recepción de touchdown de 51 yardas de Mariota. Continúa perfilándose como un WR3 de alto potencial con atractivo de WR2 de nivel bajo para el resto de la temporada, capaz de cambiar un enfrentamiento cuando aparece la gran jugada.

Predicciones del Partido de Commanders vs Eagles

No nos adelantemos y declaremos que la ofensiva de los Philadelphia Eagles está completamente arreglada solo porque anotó 31 puntos contra Las Vegas. Aun así, con Jalen Hurts, Saquon Barkley y A.J. Brown, todos capaces de inclinar el campo, esta unidad está bien posicionada para aprovecharse de una defensa de Washington que ha estado cediendo producción. En los últimos nueve juegos, los Commanders han cedido 30.4 puntos y casi 400 yardas totales por partido, permitiendo 6.5 yardas por jugada. Washington debería encontrar su camino al marcador, pero esto se perfila como otra cómoda victoria de los Eagles, con Filadelfia alejándose por múltiples touchdowns.

Cuotas de Apuestas de Commanders vs Eagles

Dispersión

Eagles -6 (-110)

Commanders +6 (-110)

Línea de Dinero

Eagles: -275

Commanders: +225

Total

45.5 (Más de -110/Menos de -110)