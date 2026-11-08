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Warren Zaïre-Emery ha expresado su enorme ilusión ante la posibilidad de regresar a la selección bajo las órdenes de Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia. La sensación del Paris Saint-Germain está listo para recuperar su puesto en la selección francesa tras un frustrante periodo apartado del equipo.

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La redención del prodigio parisino

Zaïre-Emery por fin está listo para volver a vestir la célebre camiseta azul después de que una serie de problemas físicos le impidiera incorporarse a la selección durante el anterior parón internacional. El joven había sido incluido inicialmente en la convocatoria de Zidane, pero tuvo que retirarse por lesión y ver desde fuera cómo competían sus compañeros.

Aunque entonces no podía jugar, el canterano del PSG quiso visitar a la selección durante su partido más reciente para mantener el contacto con el grupo. Al recordar aquel periodo difícil, admitió que quedarse fuera fue duro, aunque sus compañeros le recibieron con cariño. «Fue frustrante, sin duda. Fui a verlos después del último partido, todos me recibieron muy bien y tengo muchas ganas de volver a verlos», declaró, según recoge Foot Mercato.

Zaire-Emery, ilusionado por trabajar con Zidane

Por primera vez, el prodigio de 20 años tendrá la oportunidad de perfeccionar su juego bajo la mirada de Zidane. El relevo de uno de los mejores centrocampistas que han pisado un terreno de juego al joven talento más prometedor del país promete ser un momento decisivo en la carrera del futbolista, que progresa a gran velocidad. El centrocampista es plenamente consciente de lo que supone trabajar con un icono del fútbol y está deseando aprender del campeón del mundo.

Entusiasmado ante la perspectiva de ponerse a las órdenes del emblemático técnico, Zaire-Emery no ocultó sus ganas de incorporarse a la concentración. «Estrenarme con el nuevo entrenador será algo especial y tengo muchas ganas», afirmó.

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Discrepancias tácticas sobre su posición

Mientras el jugador se centra en su regreso, ha surgido un interesante debate táctico entre su entrenador en el club y el seleccionador sobre la posición en la que mejor puede rendir. Luis Enrique ha utilizado con frecuencia al joven como lateral derecho en el Parque de los Príncipes, una posición en la que ha demostrado una notable capacidad de adaptación y solidez. Sin embargo, Zidane tiene una visión muy distinta del papel del parisino en la selección. «No veo a Warren Zaïre-Emery como lateral derecho en absoluto. Es bueno en el centro del campo, aquí no estamos en un club. Cuando convoco a un jugador, quiero verlo en su posición», explicó Zidane.

Preguntado por estas declaraciones, Enrique optó por la diplomacia en lugar de entrar en una disputa pública con otro técnico de renombre. Al español le ha impresionado la madurez que ha mostrado su joven jugador en distintas posiciones, pero respeta la autonomía del seleccionador. «¿Si tengo algún consejo que darle a Zinedine Zidane? Cada entrenador hace su trabajo y Zidane hace muy bien el suyo», señaló el técnico del PSG.

Mucho en juego en la Liga de Naciones

El reto inmediato para Zaïre-Emery y sus compañeros de Francia son dos partidos cruciales de la Liga de Naciones. Francia viajará a Italia el 12 de noviembre para disputar un duelo de altos vuelos antes de regresar a casa para enfrentarse a Turquía en Burdeos solo tres días después. Estos encuentros serán un importante banco de pruebas para los planteamientos tácticos de Zidane y para su integración de jóvenes talentos como el centrocampista del PSG. Para Zaïre-Emery, esto supone algo más que volver a estar en condiciones de jugar: es una oportunidad para demostrar que tiene un sitio en el centro de la revolución de Francia bajo la dirección de Zidane.