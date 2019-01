Wanda Nara: "La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos"

Las ofertas no satisfacen a la hora de negociar y es por eso que el delantero argentino buscaría una salida del club, con el que tiene contrato hasta 2021.

Si el futuro de Mauro Icardi en Inter parecía en duda, las declaraciones de su esposa y representante Wanda Nara, este miércoles, terminaron de confirmar que su continuidad en el club nerazzurro está muy complicada.

"La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy", aseguró Nara, en declaraciones a As, respecto al vínculo del argentino que expira a mediados de 2021, y agregó: "Hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter".

En la misma línea, explicó que la brecha entre la oferta y la demanda a la hora de negociar sigue siendo amplia: "No negamos que en algún momento podemos llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos muy lejos. No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora. Nosotros creemos que Mauro está en un nivel superior. Tenemos muy buena relación con dos clubes grandes de España que están muy interesados en Mauro".

Así, el capitán del Inter podría buscar nuevos horizontes, luego de que su nombre sonara para llegar a Real Madrid; a su vez, Chelsea también mostró su interés en contratarlo.

Icardi viene de ser multado por el club de Milán por haber regresado tarde de sus vacaciones, por lo que también se tejieron especulaciones en función a esta medida. La determinación de no continuar... ¿será una reacción definitiva o una reacción al castigo?