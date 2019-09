Wanda Nara: "De las tres las opciones que tenía Icardi, PSG era la peor para mí"

La mujer y representante del atacante argentino se refirió a su llegada al equipo parisino.

Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, aseguró que el préstamo del delantero a Paris Saint-Germain estuvo encaminado desde un principio, aunque admitió que la mudanza a fue la opción que menos favoreció a la familia.

"Si esperé hasta el último momento, es porque tenía un as bajo la manga. Nadie lo sabía, ni siquiera los niños. Mauro empacó una pequeña maleta y me dejó el resto", contó la empresaria, en declaraciones al programa Morfi del canal argentino Telefe.

Si bien había sido vinculado con distintos clubes como , , Monaco y , finalmente el rosarino acordó una extensión de contrato de un año que lo mantiene atado al Inter hasta 2022, aunque el club le dio al una opción de 70 millones de euros para comprarlo al final de la temporada.

Nara señaló que, aunque no es el escenario ideal para ella, siempre existió el interés desde París: "Entre las opciones que teníamos, la del PSG era la peor para mí a nivel personal porque tengo que ir y venir con los niños, que siguen matriculados en la escuela en . Había muchos equipos italianos importantes que lo querían y hubiera sido más cómodo, pero pensé en él, en su felicidad".

El jugador de 26 años, que gritó 124 goles en 219 apariciones para los Nerazzurri, no trabajó con el plantel de Antonio Conte durante la pretemporada ya que, como le habían advertido, no iba a ser tenido en cuenta por el DT. Sin embargo, la esposa de Icardi no le cierra la puerta a un posible regreso: "La necesidad de jugar en el Inter y el amor de los fanáticos persisten. Hay momentos de crisis en todas las relaciones, pero creo que volverá. Su prioridad siempre será el Inter".