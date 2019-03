Walter Centeno y el bache de Saprissa: "Estamos en busca de algo grande"

Primera División de Costa Rica: El técnico morado se mostró despreocupado por los tres partidos sin triunfos y valora encontrarse en la adversidad.

Saprissa dejó pasar una nueva chance de consolidarse en lo más alto del Clausura después del 1-1 del miércoles por la noche frente a Deportiva San Carlos, resultado que representa su tercer partido consecutivo sin ganar y que lo deja en el segundo lugar de la tabla con 31 puntos, uno por detrás de Municipal Pérez Zeledón.

Johan Venegas rescató el punto para el elenco morado en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, luego de que Álvaro Saborío pusiera en ventaja a la visita.

Pese a este bache que atraviesa, Walter Centeno no se alarma y acepta el desafío. "Me gusta estar en la adversidad. Me gusta que ellos sientan la adversidad, ¿qué es la adversidad? Cuando estás tratando de lograr algo grande y el fútbol o las cosas te dicen que no puedes", analizó el técnico del escolta del fútbol costarricense.

A la hora de analizar cómo fueron sus últimos dos partidos, Paté comentó: “Los dos goles que nos hizo Cartago fueron pelotazos en los dos tantos, ahora fue una pérdida y de nuevo gol. Ese es el tipo de adversidad que estamos pasando. Después de ahí no hubo nada del otro equipo con mucho peligro, entonces llevamos mucho el peso del partido y el partido terminó 1-1. Esto es parte de que andamos en busca de algo grande, de que este sistema se vea más fluido".