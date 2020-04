Walter Centeno prefiere no recordar el Mundial 2002

El actual entrenador de Saprissa fue parte de la Selección costarricense que quedó eliminada en la fase de grupos de aquella Copa del Mundo.

Walter Centeno fue parte del plantel de la Selección de en los Mundiales de 2002 y 2006. El equipo nacional fue elimiando de ambas competiciones en la fase de grupos, pero el actual entrenador de Saprissa guarda especialmente un mal recuerdo del torneo que se disputó en y .

En estos momentos de receso en el fútbol, muchos programas deportivos pasan partidos de esa Copa del Mundo en la televisión, pero Centeno prefiere no verlos. "No me gusta vivir del pasado, no me ha dado por verlos, eso es para la gente, ellos son los que más disfrutan", declaró en Radio Monumental.

La razón por la que el técnico morado no quiere recordar ese Mundial tiene que ver con las situaciones que malogró en el empate 1-1 ante y en la derrota 5-2 ante , que le impidieron a Costa Rica conseguir la clasificación a los octavos de final.

"Muy malo, por eso es que digo que no quiero ver esos partidos, porque me comí un gol contra Brasil y ese otro contra Turquía, muy malo, como me voy a perder ese gol", expresó Centeno.