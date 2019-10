Walter Centeno: ''No voy a renunciar''

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa asumió toda la responsabilidad luego de la derrota por 4-0 sobre Herediano del sábado.

Tras la durísima derrota ante Herediano por 4-0, el técnico de Saprissa, Walter Centeno, se cargó la culpa del momento de su equipo en su espalda y aseguró que no dejará su puesto.

“El culpable soy yo, asumo la responsabilidad, Herediano nos hizo ver mal. No voy a renunciar, sé que a este equipo lo puedo hacer campeón, el norte mío está bien definido, no tengo miedo, esto me fortalece", comentó Centeno en conferencia.

Y agregó: “La afición tiene derecho a estar molesta, sé lo que repercute la figura de Walter Centeno para bien y para mal. Vamos a seguir y buscar mejorar, por lapsos la idea que quiero en este equipo se ha visto bien”.

Sobre el partido ante los Florenses en el Rosabal Cordero, comentó: "Tuvimos 38 minutos buenos, luego nos superaron”,

Saprissa, que jugará la próxima fecha ante Cartaginés, tiene 27 puntos en el Apertura y se ubica cuarto en la tabla de posiciones.