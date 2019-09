Walter Centeno: "No quiero que los muchachos se embriaguen con el triunfo"

El técnico de Saprissa se mostró conforme después de la goleada 4-0 ante la UCR, aunque dijo que prefiere que los jugadores mantengan un perfil bajo.

Saprissa goleó 4-0 a la UCR y es escolta de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo Apertura, a 6 unidades y con un partido menos. El entrenador del equipo morado, Walter Centeno, habló después del triunfo y, aunque se manifestó conforme con el rendimiento de sus dirigidos, prefiere que mantengan un perfil bajo.

"Los jugadores han hecho caso, le he dicho que si metemos mucha intensidad en nuestro estadio podemos liquidar el juego en el primer tiempo y eso es importante. Quiero más y no me quedo con lo hecho hasta ahora. Falta una vuelta y no quiero que los muchachos se embriaguen con el triunfo, prefiero un perfil bajo", declaró el técnico.

Y agregó: "Me siento contento. Los jugadores están aplicados, hacen caso y están evolucionando, pero hasta ahí. Falta mucho por recorrer y vendrán partidos en los que no estarán tan fluidos. Vendrán juegos mucho más difíciles, porque los rivales nos van ir estudiando y complicando más".

Por último, Centeno hizo un análisis de la evolución de Saprissa y habló del futuro: "Cuando llegué los jugadores estaban interpretando el juego. Este tiempo nos ha dado la razón en cuanto al trabajo, el equipo sabe manejar las situaciones y reconoce cuando ir rápido y cuándo lento. Se ve fácil por tramos, pero es lo más difícil y no todos los equipos pueden hacerlo. Aún así no alcanza, no puedo sentirme lleno, porque en esta institución solo se puede estar así con títulos”.