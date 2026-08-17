Walid Al-Farraj lanza una bomba sobre el futuro del presidente de la federación

El periodista Walid Al-Farraj generó cierta polémica sobre el futuro de Fahd Sundi, presidente del Al-Ittihad, en medio del clima de tensión que vive la afición del "Decano" en la etapa actual, especialmente tras el irregular arranque del equipo en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad empató 1-1 ante el Al-Khaleej en la primera jornada de la competición, en un partido que aumentó la ira de una afición que esperaba un inicio diferente tras la contundente victoria por cuatro goles frente al Al-Jazira de los Emiratos en la repesca de la Liga de Campeones de Asia Elite.

Walid Al-Farraj afirmó a través de su cuenta oficial en la red social X: "No voy a perder mi tiempo pidiendo la marcha de Fahd Sundi, porque la decisión no está en sus manos", subrayando que el futuro del presidente del Al-Ittihad no depende de los deseos de la afición ni de las reclamaciones mediáticas, sino de la decisión de las entidades responsables de la gestión del sector deportivo.

Lee también: La locura del mercado: ¡el Al-Hilal juega con todos y Benzema, una gran crisis!

Al-Farraj añadió: "Estoy seguro de que la alta dirección del PIF y el Ministerio de Deporte no aceptan el clima de tensión que vive el club y su afición", en alusión a que la situación actual dentro del Al-Ittihad podría requerir una intervención de las entidades competentes y la toma de decisiones en el próximo periodo.

El periodista saudí prosiguió hablando sobre el futuro del presidente del Al-Ittihad, señalando: "Sundi es una carta quemada a nivel de afición y de popularidad", en referencia a la caída de la popularidad de Fahd Sundi entre los aficionados del "Decano", que han comenzado a reclamar cambios dentro del club tras el descontento con la situación actual.

Las declaraciones de Al-Farraj coincidieron con las crecientes críticas al capítulo de los fichajes y al apoyo que recibe el Al-Ittihad, en un momento en el que un sector de la afición considera que el club no se movió lo suficiente para reforzar su plantilla antes del inicio de la temporada.

Al-Farraj concluyó su mensaje diciendo: "Seguro que esta semana se anunciará alguna decisión. El sector deportivo está en buenas manos", unas declaraciones que abrieron la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de que se anuncien nuevas decisiones administrativas dentro del Al-Ittihad en los próximos días.

El futuro de Fahd Sundi en su cargo sigue sin resolverse de forma oficial hasta ahora, pero las declaraciones de Al-Farraj reflejan la magnitud de las presiones que rodean a la directiva del "Decano", en medio de la expectación de la afición ante las decisiones que puedan traer los próximos días sobre el futuro del club.