El periodista saudí Waleed Al Farraj dio buenas noticias a la afición del Al Ahli, asegurando que el equipo será una pieza importante en la próxima temporada de la Roshn League, pese a todos los obstáculos y contratiempos que ha sufrido.

Al Farraj escribió a través de su cuenta personal en la red social "X": "Pese a todos los obstáculos y contratiempos, el Al Ahli será una pieza importante dentro del campo y en las gradas, con el inicio de una temporada que vivirá muchos altibajos, pero la ganará el más combativo, con más carácter y más tenacidad".

Y añadió: "La marcha del entrenador fue una catástrofe en su momento, pero es una experiencia exitosa que podría repetirse con nombres inesperados, sean optimistas".

El periodista saudí se refiere a la marcha del entrenador alemán Matthias Jaissle, unas dos semanas antes del inicio del recorrido del Al Ahli en la Roshn League, tras tres temporadas completas en las que dirigió al equipo hasta conquistar dos títulos de la Champions League de Élite de Asia.

Y a solo una semana del inicio de la Roshn League, el Al Ahli anunció la contratación del neerlandés Marino Pusic para dirigir al equipo la próxima temporada, en medio de un ambiente de dudas sobre su capacidad para dar continuidad a la trayectoria de su antecesor alemán.

El Al Ahli también atravesó algunos vaivenes administrativos, tras la marcha de su expresidente Khalid Al Ghamdi para presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, además de la salida de los capitanes del equipo, el marfileño Franck Kessié y el argelino Riyad Mahrez.

El Al Ahli comienza oficialmente la nueva temporada el próximo 13 de agosto, cuando se enfrente al Al Diriyah en la primera jornada de la Roshn League saudí.

El "Raqi" busca coronarse en la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde 2016, así como conservar el título de la Champions League de Élite de Asia, que conquistó en las dos últimas temporadas.