Walid Al-Faraj tras el aplazamiento de la Copa de Asia: ¡La Liga Roshn respira!

El periodista saudí Waleed Al-Farraj expresó su satisfacción por el aplazamiento de la Copa Asiática 2027, al considerar que esta decisión permitirá que la Liga Roshn respire.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba previsto que comenzara en enero de 2027, para que se dispute a partir de diciembre del mismo año.

Al-Farraj comentó esta decisión en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social "X", donde escribió: "El aplazamiento de la Copa Asiática durante 11 meses ha dado a las competiciones futbolísticas saudíes la oportunidad de tomar aire tras la terrible presión que sufrieron los jugadores, los entrenadores, los árbitros, la afición, los medios y los responsables de los servicios logísticos de la liga".

Y añadió: "Disputar un partido cada 3 días hizo que el juego perdiera su sabor, y la cantidad se impuso a la calidad. Quizá sea para bien: la liga respira y las instalaciones se completan con normalidad, el estado de alerta ha terminado, ahora trabajamos con calma".

La Liga Roshn había decidido aplazar la decimotercera jornada de la competición para disputarla más adelante, en cuanto se emitió la decisión de posponer la Copa Asiática, tras disponer de tiempo suficiente sin necesidad de concentrar los partidos.