¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
وليد الفراجrotana khalejia
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Walid Al-Faraj describe la goleada por 4-0 del Al Ain al Al Nassr con una sola palabra

Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Liga de Campeones
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí

El Al Ain aplastó al Al Nassr

 El periodista saudí Waleed Al-Farraj comentó la dura derrota del Al-Nassr ante su anfitrión el Al-Ain emiratí, por un contundente 4-0, la tarde de este martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Nassr ofreció un partido malísimo y sufrió numerosos errores defensivos, para encajar una dura derrota en el arranque de su andadura asiática.

El póker del Al-Ain lo marcaron Hussein Rahimi, con dos goles (min. 25 y 63), Soufiane Rahimi (min. 72) y Georgios Giakoumakis (85).

Al-Farraj dijo en un tuit en su cuenta de "X": "Pesada... pero quizá sea un remezón al que le siga una cura rápida".

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, con 16 puntos de 7 partidos, ya que ha logrado 5 victorias, un empate y una derrota.

El Al-Nassr sufre desde el inicio de la temporada errores catastróficos, especialmente en defensa y en la portería, lo que ha provocado un gran enfado entre la afición.

yV189amtPiVok8_aem_yuEp3EqBdFt2xr6VOIDPEw


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google