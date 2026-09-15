El periodista saudí Waleed Al-Farraj comentó la dura derrota del Al-Nassr ante su anfitrión el Al-Ain emiratí, por un contundente 4-0, la tarde de este martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Nassr ofreció un partido malísimo y sufrió numerosos errores defensivos, para encajar una dura derrota en el arranque de su andadura asiática.

El póker del Al-Ain lo marcaron Hussein Rahimi, con dos goles (min. 25 y 63), Soufiane Rahimi (min. 72) y Georgios Giakoumakis (85).

Al-Farraj dijo en un tuit en su cuenta de "X": "Pesada... pero quizá sea un remezón al que le siga una cura rápida".

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, con 16 puntos de 7 partidos, ya que ha logrado 5 victorias, un empate y una derrota.

El Al-Nassr sufre desde el inicio de la temporada errores catastróficos, especialmente en defensa y en la portería, lo que ha provocado un gran enfado entre la afición.

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