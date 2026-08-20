Walid Al-Faraj abre fuego: ¡No sé por qué está Benzema aquí!

El comunicador Walid Al Farraj lanzó un fuerte ataque contra el francés Karim Benzema, delantero del Al Hilal, tras su discreta actuación durante el duelo ante el Al Fayha, la noche del jueves, en el marco de la segunda jornada de la Roshn Saudi League.

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Benzema fue titular en el partido que el Al Hilal resolvió con un contundente 3-0, pero el delantero francés no aportó el plus ofensivo esperado, lo que volvió a poner en primer plano las críticas en torno a su nivel con "El Líder".

Al Farraj, durante su programa "Rotana Sport con Walid", expresó su asombro por el nivel que ofrece Benzema, y se preguntó por el motivo de que el jugador continúe de esta manera con el Al Hilal, en medio de las grandes expectativas que acompañaron su llegada al equipo.

Al Farraj dijo: "¿Qué es lo que hace Karim Benzema? ¡No conozco el secreto de su presencia en el Al Hilal!", en una crítica directa al rendimiento del delantero francés, que hasta ahora no ha logrado convencer a un sector de los seguidores de su capacidad para liderar el ataque del equipo de la manera esperada.

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El comunicador saudí añadió: "¿O está acabado, o no tiene el estado de ánimo, o quiere marcharse?", en alusión a las varias posibilidades con las que intenta explicar la situación del jugador, y subrayó que lo que ofrece actualmente no está a la altura de su valor futbolístico y de su gran trayectoria.

Al Farraj cerró su ataque diciendo: "No aporta ningún recuerdo, como si dijera: den gracias a Dios porque juego con ustedes", en una descripción severa de la situación de Benzema, con lo que se renuevan las preguntas sobre su futuro en el Al Hilal, pese a que Simone Inzaghi afirmó, tras la victoria ante el Al Fayha, que el jugador "está bien y ayudará al equipo".