Wahbi, sobre sus elecciones para el Mundial: «¡No descarté ni a Al-Naybet ni a Mustafa Hajji!»

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, reconoció que elegir la lista definitiva para el Mundial 2026 fue complicado por la igualdad entre los jugadores y que el cuerpo técnico la cerró en el último momento.

Wahbi asumió el cargo semanas antes del torneo, con la expectativa de repetir el éxito de 2022.

Sin embargo, los Leones cayeron en cuartos de final ante Francia por 0-2.

En rueda de prensa, difundida por el portalmarroquí «Al-Batal», Wahbi afirmó: «Cuando anunciamos la lista de 26 jugadores, dejamos claro que el proceso de selección había sido extremadamente difícil hasta el último momento. Tuvimos que hacer una concentración y decidimos hasta el final quiénes entrarían, lo que muestra que las diferencias entre los elegidos y los descartados fueron mínimas».

No se puede decir que los elegidos fueran mucho mejores. Por eso nos costó tanto hacer la lista. Debemos dejar de buscar excusas, ya sea por lesiones, cansancio o la ausencia de un jugador concreto. Yo no pienso así; quiero que el equipo siga evolucionando, porque esa mentalidad no nos ayudará a avanzar».

Los jugadores que se quedaron fuera también merecían estar, pero nunca pensé que estuviéramos dejando de lado a un Nourredine Al-Naybet o a un Mustafa Hajji en su mejor momento. La competencia fue intensa y nuestra elección se basó en cualidades técnicas, preparación física y nivel de energía».