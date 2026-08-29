El joven centrocampista Thiago Pitarch, talento del Real Madrid, ha entrado en el radar de la selección de Marruecos, después de que el entrenador Mohamed Ouahbi se moviera de forma directa para convencerlo de elegir representar a Marruecos en la próxima etapa.

Según el sitio web marroquí "Hesport", Mohamed Ouahbi se desplazó a España para contactar con Pitarch y abrir negociaciones directas con él con el objetivo de convencerlo de representar a la selección marroquí, aprovechando los orígenes marroquíes del jugador, pese a su participación con las selecciones españolas en las categorías inferiores.

El movimiento de Ouahbi llega en un momento en el que Pitarch vive una etapa importante de su carrera, tras haberse acercado a entrar en los planes del primer equipo del Real Madrid, en vista de la admiración que mostró el técnico portugués José Mourinho por sus cualidades y por lo que ha ofrecido con el "Castilla".

Mourinho había asegurado que Pitarch demostró merecer estar dentro del primer grupo, señalando que tendrá su oportunidad con el primer equipo en cuanto alcance el nivel de preparación requerido, pero al mismo tiempo le pidió trabajar el aspecto físico, fortalecer los músculos de sus piernas y aumentar su masa muscular.

Estos desarrollos brindan a la selección marroquí la oportunidad de moverse de forma temprana hacia un talento que milita en uno de los mayores clubes de Europa, sobre todo porque Pitarch aún no ha definido su elección a nivel de selección absoluta, pese a su vinculación anterior con las selecciones españolas de categorías inferiores.

El movimiento de Ouahbi refleja una tendencia a atraer a los talentos de origen marroquí presentes en los grandes clubes europeos, con el objetivo de ampliar el abanico de opciones ante la selección nacional, especialmente con la aparición de jóvenes jugadores que pueden formar parte del futuro de Marruecos.