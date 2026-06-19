Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, confirmó que los Leones del Atlas están listos para el exigente duelo físico ante Escocia este viernes en Foxborough, Massachusetts.

Pidió a los jugadores que militan en la Premier League que eleven su nivel para contrarrestar la fuerza física escocesa, tras el empate 1-1 ante Brasil en el debut.

Ese punto llevó a Marruecos al sexto lugar de la clasificación provisional de la FIFA, un récord, pero Wahbi advirtió que no deben confiarse y deben prepararse para una dura batalla en su segundo partido de grupo.

En la víspera del encuentro, Wahbi afirmó: «El desafío físico de los escoceses se notará en los balones divididos y el juego aéreo. Brasil también fue intenso, pero debemos mantenernos compactos para tener a más jugadores cerca del balón; tenemos un plan».

Y añadió: «Debemos controlar el partido y mantener la calma para evitar un intercambio de ataques rápidos; no hay que ponerse nerviosos. Tenemos jugadores de la Premier League que destacan en ese aspecto, pero nosotros también tenemos nuestras armas».

Wahbi concluyó: «No revelaré nuestro plan, pero estamos preparados».

Seis de los jugadores que enfrentaron a Brasil militan en la Premier League: Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui y Chamseddine Talbi.

Podrían haber sido más de no ser por la baja de Naif Aguerd, ausente por lesión, así como la del extremo izquierdo Abdelsamad Al-Zalzouli.

Wahbi añadió que la experiencia en la Premier les ayudará ante una Escocia que, se espera, sea más agresiva y física que Brasil, que ya perdió el duelo en el medio ante los Leones del Atlas en el debut del Grupo C.

Wahbi añadió: «Seguimos puliendo detalles, estableciendo principios claros y dejando margen para la creatividad de los jugadores. Hubiera querido hacer algunas cosas antes del Mundial, pero las haremos durante o después del torneo».

Además, afirmó: «Tenemos variantes para el once y soluciones en todas las posiciones; estamos tranquilos, incluso tras las bajas de Naif y El Zalzouli, Marruecos no ha entrado en pánico».

Y concluyó: «Hay que pasar página tras Brasil. Escocia nos supera en el grupo: ellos tienen tres puntos y nosotros uno. Debemos mejorar, y la clasificación nos mantiene con los pies en la tierra».