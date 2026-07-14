Wahbi: «No le tuvimos miedo a Francia y jugamos como en la batalla contra Brasil»

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, afirmó que los «Leones del Atlas» no afrontaron el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Francia con mentalidad defensiva ni miedo. Reiteró que el cuerpo técnico mantuvo la misma estrategia que ya usaron ante Brasil y Holanda.
Marruecos quedó eliminado en cuartos de final tras perder 0-2 con Francia, y Wahbi recibió críticas por el bajo nivel del equipo.
En rueda de prensa, cuyos detalles publicó el sitio web marroquí «Al-Batal», afirmó: «Nos faltó identidad ante Francia, pero no jugamos con miedo ni cambiamos nuestro estilo».
Y añadió: «El plan fue el mismo que ante Brasil y Holanda, y no cambiamos nada. Nunca le pido a mi equipo que se repliegue para defender».
Y añadió: «Cuando el rival nos presiona, tenemos un modo concreto de defender; cuando debemos presionar alto, también lo hacemos con claridad. No hemos cambiado nada».
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El seleccionador marroquí añadió: «Es cierto que alineamos a Ilyas Talbi y colocamos a Bilal El Khannous en profundidad, pero el esquema táctico se mantuvo igual».
Reconozco que nos faltó madurez en algunos momentos y la personalidad necesaria para gestionar mejor los detalles, llevar el balón al campo rival e imponer nuestro estilo. Tras hablar con ellos, ese es nuestro único arrepentimiento».
Wahbi concluyó reafirmando su confianza en los jugadores: «Nunca dudé de su ganas o determinación; debemos agradecerles y felicitarles por todo lo que aportaron ante Francia. Las cosas no salieron como esperábamos, y ya les dije tras el partido: yo asumo la responsabilidad, porque soy el entrenador».