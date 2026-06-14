Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, afirmó que su equipo no había realizado una actuación excepcional tras empatar 1-1 con Brasil en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

En declaraciones a BeIN Sports añadió: «¿Que jugamos de forma excepcional en la primera parte? No fue así, ya que eso lo hicimos antes contra Noruega».

«Hicimos lo planeado, pero enfrentarse a Carlo Ancelotti no es fácil», añadió.

“Nos adaptamos a sus cambios en la segunda parte y cerramos espacios en defensa”.

Y subrayó: «No planeamos jugar un partido defensivo, sino que intentamos ofrecer un partido bueno y convincente».

“No ganamos el primer partido, pero buscaremos la victoria ante Escocia en la segunda jornada”.

Y concluyó: «Será un reto diferente ante un rival distinto, con problemas y soluciones propias, pero la confianza es alta».