Wahbi decide la composición del cuarteto defensivo de los Leones del Atlas para el Mundial de 2026

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha definido la composición del centro del campo de los «Leones del Atlas» de cara a su próxima participación en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará el próximo mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá, tras una evaluación exhaustiva del rendimiento de los jugadores en los dos últimos partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay.

Wahbi, que tomó las riendas de la selección marroquí tras el entrenador Walid Regragui, quien puso fin a su mandato tras la última Copa Africana de Naciones, inicia una nueva etapa centrada en la renovación de la plantilla y en consolidar el equilibrio táctico en las distintas líneas.

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El nuevo seleccionador disputó sus dos primeros partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay, en los que se centró en evaluar el rendimiento de los centrocampistas defensivos antes de cerrar su lista definitiva para el Mundial.

Según ha revelado la web marroquí «Sport 7», Wahbi se ha decidido por el cuarteto de centrocampistas en el que confiará durante el Mundial.

Se trata de Nael El Ainaoui, Samir El Mrabet, Rabie Harimati y Sofiane Amrabat, quienes sustituirán a dos jugadores en la lista definitiva.

Las mismas fuentes aclararon que Wahbi está totalmente convencido del nivel de Naïl El Aïnaoui, quien se ha impuesto como titular indiscutible gracias a su gran preparación física y su capacidad para conectar las líneas, así como de El Mrabet, quien ha ofrecido un rendimiento equilibrado en los dos partidos amistosos.

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Harimat también se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su disciplina táctica, mientras que se espera que Sofiane Amrabat sea el gran refuerzo con su experiencia internacional y su capacidad para liderar el centro del campo en los partidos importantes.

Wahbi convocará a cuatro jugadores en diferentes posiciones entre los números 6 y 8, con el fin de diversificar las opciones tácticas durante los partidos del Mundial; se espera que El Ainaoui y Amrabat compitan por el puesto de pivote defensivo, mientras que El Mrabet y Harimati aportarán soluciones adicionales en las posiciones más adelantadas del centro del campo.

Esta estabilidad llega en un momento en el que Wahbi busca crear un equilibrio entre la experiencia y la ambición dentro del grupo, preparándose para una dura competencia en el Grupo F del Mundial, que, además de Marruecos, incluye a Francia, Japón y Canadá.

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La selección marroquí comenzará su andadura en el torneo enfrentándose a Japón el 14 de junio en la ciudad canadiense de Vancouver, antes de medirse a Francia el 20 de junio en Dallas (Estados Unidos), y cerrará la fase de grupos enfrentándose a Canadá el 26 de junio en Montreal.