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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Wahbi confirma la sanción al jugador marroquí tras el gol de Haití

Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
World Cup
M. Ouahbi
B. Diaz
Real Madrid
Marruecos

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, explicó la reprimenda a Ibrahim Díaz tras el segundo gol de Haití.

Marruecos venció 4-2 a Haití en la madrugada del jueves, resultado que le clasificó segundo del Grupo C con 7 puntos.

Haití se había adelantado 2-1 con un potente disparo de Wilson Esidor que superó a Yassine Bounou.

Díaz no controló el balón, que llegó a Esidor; este lanzó un potente disparo que batió a Bono en el 43’.

Al ser preguntado por la actuación de Ibrahim Díaz, Mohamed Wahbi subrayó su apoyo al jugador del Real Madrid.

«No he reprendido a ningún jugador, porque he sentido que el grupo se ha mostrado comprometido y solidario», declaró Wahbi a RMC Sport.

Y añadió: «Ibrahim Díaz es un gran jugador y aportará mucho a la selección marroquí».

El seleccionador destacó que el espíritu de equipo y la cohesión le dan confianza para lograr un hito histórico en el Mundial.

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