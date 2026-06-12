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Morocco Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Wahbi aviva el enfrentamiento con Brasil desde el principio: «Conozco los secretos de Ancelotti y no revelaré mi estrategia»

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
C. Ancelotti
M. Ouahbi
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Bélgica
Italia

Antes del partido del domingo, Wahbi desafía la historia de Brasil y se burla de Ancelotti.

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, mostró determinación y confianza antes del partido contra Brasil, programado para la madrugada del domingo en la primera jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que también incluye a Haití y Escocia.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Wahbi lamentó las bajas por lesión de Naif Akrad y Abdelsamad El Zalzouli, pero reafirmó su confianza en los suplentes y comentó: «Los jugadores están en buena forma y preparados mental y físicamente. No cambiaremos nuestro estilo por la ausencia de algún jugador, pues tenemos un sistema claro y principios fijos».

Sobre Brasil, rival de gran respeto, afirmó: «Todos conocemos su calidad individual y colectiva; los respetamos, pero no les tememos y su historial no cambiará nuestro objetivo». Nos hemos preparado con normalidad y los jugadores tienen mucha confianza».

Además, bromeó sobre el técnico brasileño: «He leído todos los libros de Carlo Ancelotti y quizá eso me dé ventaja, pues conozco sus secretos».

El seleccionador se negó a revelar sus planes tácticos y, con firmeza, retó a un periodista: «¿Quieres que te diga ya el plan contra Brasil? Tenemos un sistema claro; espera al partido para verlo». Wahbi reafirmó su filosofía: «No creo en la suerte; creo en el trabajo y el esfuerzo, y al final todo viene con la ayuda de Dios».

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Brazil
BRA
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Marruecos
MAR

Finalmente, Wahbi afirmó que el resultado medirá el nivel alcanzado por Marruecos y reiteró que Brasil respeta al fútbol marroquí, objetivo que su equipo busca imponer a todos los rivales por años.

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