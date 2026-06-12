Wahbi aviva el enfrentamiento con Brasil desde el principio: «Conozco los secretos de Ancelotti y no revelaré mi estrategia»

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, mostró determinación y confianza antes del partido contra Brasil, programado para la madrugada del domingo en la primera jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que también incluye a Haití y Escocia.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Wahbi lamentó las bajas por lesión de Naif Akrad y Abdelsamad El Zalzouli, pero reafirmó su confianza en los suplentes y comentó: «Los jugadores están en buena forma y preparados mental y físicamente. No cambiaremos nuestro estilo por la ausencia de algún jugador, pues tenemos un sistema claro y principios fijos».

Sobre Brasil, rival de gran respeto, afirmó: «Todos conocemos su calidad individual y colectiva; los respetamos, pero no les tememos y su historial no cambiará nuestro objetivo». Nos hemos preparado con normalidad y los jugadores tienen mucha confianza».

Además, bromeó sobre el técnico brasileño: «He leído todos los libros de Carlo Ancelotti y quizá eso me dé ventaja, pues conozco sus secretos».

El seleccionador se negó a revelar sus planes tácticos y, con firmeza, retó a un periodista: «¿Quieres que te diga ya el plan contra Brasil? Tenemos un sistema claro; espera al partido para verlo». Wahbi reafirmó su filosofía: «No creo en la suerte; creo en el trabajo y el esfuerzo, y al final todo viene con la ayuda de Dios».

Finalmente, Wahbi afirmó que el resultado medirá el nivel alcanzado por Marruecos y reiteró que Brasil respeta al fútbol marroquí, objetivo que su equipo busca imponer a todos los rivales por años.