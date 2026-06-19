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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Wahbi anuncia la alineación de Marruecos para el partido contra Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Escocia
Marruecos
EE. UU.

Díaz capitanea a Marruecos frente a Escocia

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación que enfrentará a Escocia en instantes en el estadio Gillette, en la segunda jornada del Mundial.

Marruecos debutó con un 1-1 ante Brasil, mientras que Escocia venció 1-0 a Haití.

Wahbi mantiene el mismo once que enfrentó a Brasil, sin cambios, en el segundo duelo entre ambas selecciones tras el 3-0 de los Leones del Atlas en Francia 1998.

A continuación, la alineación de Marruecos:

Portero: Yassine Bono

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Brazil crest
Brazil
BRA
World Cup
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Haití crest
Haití
HAI

Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad

Centrocampo: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Nael El Ainaoui

Delantero: Ibrahim Díaz.

Por su parte, Stephen Clarke, seleccionador de Escocia, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Angus John

Defensa: Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson

Centrocampistas: Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson

Delantero: Shee Adams.

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