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Conference League
team-logoSt.-Truidense
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoBrann
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VV St. Truiden vs. Brann: ¿dónde ver hoy el partido en directo? ¿Quién lo retransmite por televisión y streaming?

St.-Truidense vs Brann
St.-Truidense
Brann
Conference League

En la Conference League, el VV St. Truiden se enfrenta al Brann. Pero ¿quién emite o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

VV St. Truiden vs. Brann: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

El partido entre VV St. Truiden y Brann comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

VV St. Truiden vs. Brann hoy en directo: ¿quién lo televisa o transmite por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con VV St. Truiden y Brann?

St. Truiden llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, ningún empate y dos derrotas. El equipo marcó ocho goles y encajó seis. En su encuentro más reciente sufrió una derrota en casa por 1-2 ante Oud-Heverlee Leuven en la liga belga. Como nota positiva, St. Truiden ganó sus dos últimos partidos en la Conference League, incluido un triunfo por 0-1 en el campo del FC Midtjylland.

Brann suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Los noruegos marcaron doce goles y encajaron nueve. Su triunfo más reciente, un 3-2 ante Molde en la Eliteserien, prolonga su tendencia positiva. En la Conference League, Brann ganó por 1-4 en el campo del FK Kauno Zalgiris en su último partido.

STT

STT - Formulario

IBE
W2-0
LOM
W4-1
MID
W0-1
CLB
L3-2
OHL
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BRA

BRA - Formulario

VAL
L3-1
KZA
W1-4
LIL
L3-2
GRU
W0-2
MOL
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: alineaciones

St.-Truidense contra Brann alineaciones

4-3-3
St.-Truidense crest
St.-Truidense
STT
Formación
Brann crest
Brann
BRA
4-3-3
L. KokuboL. KokuboR. VanwesemaelR. VanwesemaelJ. PupeJ. PupeS. TaniguchiS. TaniguchiV. MusliuV. MusliuN. IshiwatariN. IshiwatariS. ShinkawaS. ShinkawaA. SissakoA. SissakoI. SebaouiI. SebaouiN. MbukuN. MbukuF. Soelle SoelleF. Soelle SoelleS. NilsenS. NilsenJ. TorsvikJ. TorsvikT. PedersenT. PedersenL. CornicL. CornicF. KnudsenF. KnudsenK. IngasonK. IngasonN. KasanwirjoN. KasanwirjoN. WassbergN. WassbergU. MathisenU. MathisenN. CastroN. CastroN. HolmN. Holm
Brann crest
Brann
BRA
4-3-3
St.-Truidense

Once inicial

Brann

Suplentes

Manager

  • F. De Meyer
  • E. Horneland

VV St. Truiden vs. Brann: estado de forma

STT

STT - Formulario

IBE
W2-0
LOM
W4-1
MID
W0-1
CLB
L3-2
OHL
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BRA

BRA - Formulario

VAL
L3-1
KZA
W1-4
LIL
L3-2
GRU
W0-2
MOL
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: balance de enfrentamientos directos

VV St. Truiden vs. Brann: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
W
D
W
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
5
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
6
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
7
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
9
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
10
AjaxAjaxAJX
320153+26
W
W
L
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
15
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
16
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
17
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
311136-34
W
L
D
18
ThunThunTHU
310232+13
W
L
L
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
L
W
L
20
AtalantaAtalantaATA
310234-13
L
L
W
21
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
W
L
L
22
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
23
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
24
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
28
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
301246-21
L
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301224-21
L
L
D
31
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
32
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
L
L
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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